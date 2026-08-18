Chi dice che per avere lo Snapdragon 8 Gen 5 bisogna svuotare il portafoglio? OnePlus 15R la pensa diversamente, e su AliExpress lo dimostra con quasi 300€ di risparmio rispetto al prezzo ufficiale. Una cifra che difficilmente si vedeva per uno smartphone con queste specifiche, e che porta il dispositivo in una fascia di prezzo decisamente più appetibile per chi vuole il meglio senza compromessi eccessivi. Vediamo perché vale la pena darci un’occhiata da vicino.

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OnePlus 15R: il primo Snapdragon 8 Gen 5 che unisce potenza, display da gaming e autonomia estrema

OnePlus 15R è uno smartphone che si distingue per un primato non da poco: è il primo dispositivo al mondo ad adottare il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, realizzato con processo produttivo a 3nm e spinto da un core primario a 3,8 GHz. Abbinato a 12 GB di RAM LPDDR5X Ultra e storage UFS 4.1, garantisce apertura istantanea delle app e sessioni di gaming particolarmente fluide grazie al motore OP Gaming Core (OverPower), che mantiene i frame rate stabili riducendo i consumi energetici. Chi ama il mobile gaming troverà pane per i propri denti: con la modalità Hyper Frame Rate attiva si raggiungono fino a 165 fps in BGMI e 120 fps in Genshin Impact, supportati dal chip touch sampling dedicato a 3200 Hz.

Il display è un pannello AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1272 x 2800 pixel, refresh rate a 165 Hz, supporto Dolby Vision, HDR10+ e una luminosità di picco che tocca i 3600 nit, rendendo la lettura all’aperto sempre agevole.

Sul fronte dell’autonomia, OnePlus 15R porta in dote una batteria da 7400 mAh con ricarica rapida cablata da 80W: numeri che posizionano il dispositivo tra i più resistenti della propria categoria.

Dal punto di vista della durabilità, la quadrupla certificazione IP IP66/IP68/IP69/IP69K è un salto importante rispetto al predecessore OnePlus 13R, e garantisce resistenza anche ai getti d’acqua ad alta pressione.

Le altre specifiche di rilievo:

Fotocamera principale: 50 MP f/1.8, OIS, sensore 1/1.56″

50 MP f/1.8, OIS, sensore 1/1.56″ Ultra-grandangolo: 8 MP, 112°

8 MP, 112° Fotocamera frontale: 32 MP con autofocus

32 MP con autofocus Connettività: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, eSIM, sensore impronte ultrasonico

Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, eSIM, sensore impronte ultrasonico Software: OxygenOS 16 basato su Android 16 con funzionalità AI integrate

L’assenza del teleobiettivo è il principale limite sul comparto fotografico, mentre la mancanza del jack da 3,5 mm è ormai una scelta comune in questa fascia. Il caricatore potrebbe non essere incluso in alcune regioni: è bene verificarlo prima dell’acquisto.

~39% di sconto su AliExpress: i numeri dell’offerta

Su AliExpress è disponibile la versione globale di OnePlus 15R in colorazione Nero, nelle configurazioni 12 GB + 256 GB e 12 GB + 512 GB, a un prezzo decisamente aggressivo:

Prezzo originale: 729€

Prezzo scontato: 447€

Risparmio: 282€ (circa 39% di sconto)

A titolo di confronto, su MediaWorld la variante 12 GB + 512 GB viene proposta a 599€, mentre i migliori prezzi rilevati su Trovaprezzi per la versione 256 GB si aggirano intorno ai 504€. I 447€ di AliExpress rappresentano quindi un’occasione concreta, soprattutto per chi desidera la variante globale con supporto a 22 bande 5G.

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