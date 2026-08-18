Con Samsung Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8 ha esordito la One UI 9 stabile basata su Android 17, ma i cambiamenti visibili non sono stati tantissimi. Tra questi ne troviamo uno probabilmente passato un po’ sotto traccia, che potrebbe essere molto amato dagli amanti della personalizzazione: ora si possono utilizzare le Foto in movimento come sfondo sulla schermata home e di blocco. Vediamo come.

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Sulla One UI 9 si possono impostare le Foto in movimento come sfondo

Samsung sta adottando lo stesso modus operandi visto con la One UI 8.5, e che probabilmente vedremo anche con la 9.5: la versione 9.0 è attualmente disponibile solo gli ultimi arrivati (i pieghevoli citati più su), mentre è da qualche mese in beta sulla più recente serie Galaxy S (in questo caso Galaxy S26). Probabilmente Samsung vuole lasciare qualche settimana di spazio ai nuovi modelli, ma nelle prossime settimane (a partire da settembre?) la nuova release sarà rilasciata tramite aggiornamento su tantissimi smartphone e tablet della gamma.

Spulciando le nuove funzionalità viste sui nuovi smartphone pieghevoli, abbiamo da segnalarvi una novità tuttora non accessibile sulla One UI 9 Beta 5 dei Galaxy S26: ora Samsung permette di utilizzare le Foto in movimento come sfondo, sia sulla schermata home sia su quella di blocco (e su entrambe contemporaneamente, volendo).

Per chi non lo sapesse, le Foto in movimento (o Motion photo) non sono altro che brevi video di pochi secondi ottenuti registrando subito prima e subito dopo lo scatto di una fotografia: per ottenerne una è sufficiente aprire la Fotocamera del vostro Galaxy compatibile e attivare l’apposita opzione, raggiungibile dalla scorciatoia in alto a destra (o a sinistra tenendo lo smartphone in orizzontale).

Come potete vedere nello screenshot qui sotto, nel menu di modifica dello sfondo è ora possibile selezionare “Foto in movimento“, che compare dopo le altre opzioni (tra cui Galleria, Cornice ed Effetto). Una volta selezionata una Foto in movimento, lo smartphone mostra un’anteprima di come apparirà come sfondo, ed è possibile toccare l’opzione per attivare o disattivare l’animazione.

Come anticipato, questa è una novità della One UI 9.0 basata su Android 17, ma per il momento non è stata integrata sulla One UI 9 beta presente sulla serie Samsung Galaxy S26. Per ora risulta dunque accessibile solo sulla stabile, e quindi esclusivamente su Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8. Difficile pensare che Samsung possa decidere di lasciarla solo su questi ultimi: probabilmente arriverà con la prossima beta, oppure direttamente con il rilascio dell’aggiornamento stabile.