È scattata ufficialmente la maratona promozionale del Back to School di AliExpress, attiva dalle 00:00 del 17 agosto fino alle 23:59 del 26 agosto 2026. Questa tornata rappresenta la finestra d’acquisto più conveniente dell’estate per cambiare smartphone, grazie a una straordinaria combinazione tra codici sconto generali, extra sconti istantanei con PayPal e rimborso cashback dedicato. Dai top di gamma assoluti mossi dai nuovi processori di fascia alta fino ai best-buy sotto i 100 euro, i tagli di prezzo raggiungono picchi inediti. Poiché i coupon più pesanti e i fondi cassa di PayPal subiscono un tasso di esaurimento rapidissimo, è cruciale riscattare subito i codici dall’app e finalizzare gli ordini; se un prezzo non dovesse comparire al checkout, monitorate costantemente i nostri canali per cogliere le ricariche dei fondi in tempo reale.

🔴 LISTA COUPON:

👉🏼https://t.me/prezzitech/44566

💸 Unitevi al nostro cashback per risparmiare ancora di più:

👉🏼https://t.me/prezzitech/44562

⭐️ A questo link tutti i prodotti in sconto!

👉🏼https://prezzi.tech/go/bdgq

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Guida al Massimo Risparmio: Tutti i Coupon e lo Sconto PayPal

Per massimizzare il risparmio, aprite l’app mobile di AliExpress e ritirate i coupon nella sezione promozioni, oppure incollateli direttamente nel campo codice promozionale a carrello. La combinazione con il metodo di pagamento PayPal garantisce un ulteriore sconto immediato alla cassa.

Tabella Codici Sconto Principali:

TUTTOA3 / ITAE3 / ITNS03 : 3€ su 15€ spesi

/ / : su 15€ spesi TUTTOA6 / ITAE6 / ITNS06 : 6€ su 39€ spesi

/ / : su 39€ spesi TUTTOA11 / ITAE11 / ITNS11 : 11€ su 79€ spesi

/ / : su 79€ spesi TUTTOA20 / ITAE20 / ITNS20 : 20€ su 139€ spesi

/ / : su 139€ spesi TUTTOA33 / ITAE33 / ITNS33 : 33€ su 229€ spesi

/ / : su 229€ spesi TUTTOA45 / ITAE45 / ITNS45 : 45€ su 309€ spesi

/ / : su 309€ spesi TUTTOA70 / ITAE70 / ITNS70 : 70€ su 489€ spesi

/ / : su 489€ spesi TUTTOA110 / ITAE110 / ITNS110 : 110€ su 650€ spesi (⚠️ Coupon Speciale 17 Agosto)

Extra Sconto Istantaneo PayPal (Ondata 17/08 e 24/08):

10€ di sconto con spesa minima di 99€

con spesa minima di 99€ 20€ di sconto con spesa minima di 199€

con spesa minima di 199€ 45€ di sconto con spesa minima di 299€

Potete inoltre aumentare il risparmio unendovi al Team CashBack di PrezziTech per recuperare dal 3% fino al 9% della spesa. Per visionare l’intero catalogo promozionale accedete alla pagina generale degli sconti.

I Top di Gamma Flagship: Samsung, HONOR e realme

La fascia premium viene scossa da ribassi storici su modelli con fotocamere da 200MP e chipset di ultimissima generazione.

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G (691,15€ invece di 799€): Il punto di riferimento Android con Snapdragon 8 Elite, display Dynamic AMOLED 2X da 6.9 pollici a 120Hz e quad camera AI da 200MP scende sotto i 700€ usando il coupon TUTTOA80 e PayPal.

Il punto di riferimento Android con Snapdragon 8 Elite, display Dynamic AMOLED 2X da 6.9 pollici a 120Hz e quad camera AI da 200MP scende sotto i 700€ usando il coupon e PayPal. HONOR Magic 8 Pro 5G (655€ invece di 799€): Mostro di potenza con fotocamera principale da 200MP, batteria da 6.270mAh, ricarica a 100W e display OLED da 6,71 pollici, scontato grazie al coupon da 110€.

Mostro di potenza con fotocamera principale da 200MP, batteria da 6.270mAh, ricarica a 100W e display OLED da 6,71 pollici, scontato grazie al coupon da 110€. realme GT 8 Pro 5G (515€ invece di 799€): Flagship killer con Snapdragon 8 Elite Gen 5, pannello ultra-rapido a 144Hz, fotocamera da 200MP e ricarica wireless a 50W.

Flagship killer con Snapdragon 8 Elite Gen 5, pannello ultra-rapido a 144Hz, fotocamera da 200MP e ricarica wireless a 50W. HONOR 600 Pro 5G (494€ invece di 699€) & POCO F8 Ultra (490€ invece di 699€): Due proposte sotto i 500€ equipaggiate con Snapdragon 8 Elite, ricariche rapidissime e batterie superiori ai 6.000mAh.

Fascia Media e Best Buy: Nothing Phone, Pixel 10A, Galaxy Serie A e HONOR

Per la fascia compresa tra gli 80€ e i 400€ la concorrenza offre soluzioni dal rapporto qualità-prezzo imbattibile.

1. La scuderia Nothing e Google Pixel

L’iconico Nothing Phone (3) con Snapdragon 8S Gen 4 e tripla camera da 50MP scende a 391,95€. Il fratello Nothing Phone (3a) Pro con chip 7s Gen 3 si posiziona a 327€, mentre il popolarissimo Nothing Phone 3a crolla a soli 197€. Chi preferisce il software Google stock e il supporto prolungato a 7 anni può puntare dritto sul nuovo Google Pixel 10A, disponibile a 325€ anziché 449€.

2. Le proposte Samsung Galaxy A, OnePlus, POCO e Motorola

I campioni delle vendite Samsung Galaxy A57 5G (305,98€) e Samsung Galaxy A37 5G (254,50€ spedito dall’Italia) offrono display Super AMOLED a 120Hz e impermeabilità IP68. Per gli amanti dell’autonomia infinita spicca il OnePlus Nord CE 5 5G a soli 185€ con batteria record da 7.100mAh e ricarica da 80W, affiancato dall’ottimo POCO X8 Pro a 231,48€ e dal conveniente Motorola moto g56 5G (IP68/IP69) a 136,10€. Il re dell’ultra-budget è infine l’HONOR 400 Smart, che con fotocamera da 108MP e batteria da 6.500mAh costa l’incredibile cifra di 82€.

Riepilogo delle migliori offerte Smartphone su AliExpress

Di seguito l’elenco completo dei prodotti in promozione. Ricordate di inserire il rispettivo codice coupon a carrello e completare il pagamento con PayPal per ottenere il prezzo finale indicato.

📱 Nothing Phone (3a) 💰 197€ invece di 299€ 🔗 https://prezzi.tech/go/beid 🎟 TUTTOA33 / ITAE33 / ITNS33 + sconto PayPal

💰 197€ invece di 299€ 🔗 https://prezzi.tech/go/beid 🎟 TUTTOA33 / ITAE33 / ITNS33 + sconto PayPal 📱 Motorola Moto G56 5G 💰 136,10€ invece di 189€ 🔗 https://prezzi.tech/go/beie 🎟 ITNS20 / TUTTOA20 + sconto PayPal

💰 136,10€ invece di 189€ 🔗 https://prezzi.tech/go/beie 🎟 ITNS20 / TUTTOA20 + sconto PayPal 📱 Samsung Galaxy S25 Ultra 💰 691,15€ invece di 799€ 🔗 https://prezzi.tech/go/beif 🎟 TUTTOA80 + sconto PayPal

💰 691,15€ invece di 799€ 🔗 https://prezzi.tech/go/beif 🎟 TUTTOA80 + sconto PayPal 📱 Nothing Phone (3) Nothing Phone (3) 💰 391,95€ invece di 489€ 🔗 https://prezzi.tech/go/beig 🎟 ITNS45 / TUTTOA45 + sconto PayPal

💰 391,95€ invece di 489€ 🔗 https://prezzi.tech/go/beig 🎟 ITNS45 / TUTTOA45 + sconto PayPal 📱 Samsung Galaxy A57 💰 305,98€ invece di 499€ 🔗 https://prezzi.tech/go/beih 🎟 ITNS45 / TUTTOA45 + sconto PayPal

💰 305,98€ invece di 499€ 🔗 https://prezzi.tech/go/beih 🎟 ITNS45 / TUTTOA45 + sconto PayPal 📱 Samsung Galaxy A37 💰 254,50€ invece di 349€ 🔗 https://prezzi.tech/go/beii 🎟 ITNS45 / TUTTOA45 + sconto PayPal

💰 254,50€ invece di 349€ 🔗 https://prezzi.tech/go/beii 🎟 ITNS45 / TUTTOA45 + sconto PayPal 📱 OnePlus Nord CE 5 💰 185€ invece di 299€ 🔗 https://prezzi.tech/go/behg 🎟 TUTTOA33 / ITAE33 / ITNS33 + sconto PayPal

💰 185€ invece di 299€ 🔗 https://prezzi.tech/go/behg 🎟 TUTTOA33 / ITAE33 / ITNS33 + sconto PayPal 📱 POCO X8 Pro 💰 231,48€ invece di 329€ 🔗 https://prezzi.tech/go/beij 🎟 TUTTOA33 + sconto PayPal

💰 231,48€ invece di 329€ 🔗 https://prezzi.tech/go/beij 🎟 TUTTOA33 + sconto PayPal 📱 HONOR 400 Smart 💰 82€ invece di 149€ 🔗 https://prezzi.tech/go/behf 🎟 TUTTOA11 / ITAE11 / ITNS11 + sconto PayPal

💰 82€ invece di 149€ 🔗 https://prezzi.tech/go/behf 🎟 TUTTOA11 / ITAE11 / ITNS11 + sconto PayPal 📱 realme GT 8 Pro 💰 515€ invece di 799€ 🔗 https://prezzi.tech/go/behb 🎟 TUTTOA110 / ITAE110 / ITNS110 + sconto PayPal

💰 515€ invece di 799€ 🔗 https://prezzi.tech/go/behb 🎟 TUTTOA110 / ITAE110 / ITNS110 + sconto PayPal 📱 HONOR 600 Pro 💰 494€ invece di 699€ 🔗 https://prezzi.tech/go/begt 🎟 TUTTOA70 / ITAE70 / ITNS70 + sconto PayPal

💰 494€ invece di 699€ 🔗 https://prezzi.tech/go/begt 🎟 TUTTOA70 / ITAE70 / ITNS70 + sconto PayPal 📱 POCO F8 Ultra 💰 490€ invece di 699€ 🔗 https://prezzi.tech/go/bego 🎟 TUTTOA70 / ITAE70 / ITNS70 + sconto PayPal

💰 490€ invece di 699€ 🔗 https://prezzi.tech/go/bego 🎟 TUTTOA70 / ITAE70 / ITNS70 + sconto PayPal 📱 Google Pixel 10A 💰 325€ invece di 449€ 🔗 https://prezzi.tech/go/begm 🎟 TUTTOA45 / ITAE45 / ITNS45 + sconto PayPal

💰 325€ invece di 449€ 🔗 https://prezzi.tech/go/begm 🎟 TUTTOA45 / ITAE45 / ITNS45 + sconto PayPal 📱 Nothing Phone (3a) Pro 💰 327€ invece di 499€ 🔗 https://prezzi.tech/go/begl 🎟 TUTTOA45 / ITAE45 / ITNS45 + sconto PayPal

💰 327€ invece di 499€ 🔗 https://prezzi.tech/go/begl 🎟 TUTTOA45 / ITAE45 / ITNS45 + sconto PayPal 📱 HONOR Magic 8 Pro 💰 655€ invece di 799€ 🔗 https://prezzi.tech/go/begc 🎟 TUTTOA110 / ITAE110 / ITNS110 + sconto PayPal

L’evento Back to School di AliExpress si conferma una delle migliori opportunità dell’anno per accaparrarsi hardware di alto livello con ribassi fino al 50%. La combinazione simultanea di codici sconto, tagli automatici con PayPal e rimborsi cashback garantisce prezzi imbattibili su ogni fascia di budget. Considerata la rapidità con cui si esauriscono i coupon a valore più alto, vi raccomandiamo di finalizzare gli acquisti senza indugi.

Entrate nel nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale i coupon rigenerati e i restock delle offerte: https://t.me/prezzitech e iscrivetevi a ErroriBomba su https://t.me/erroribomba per non perdere sconti lampo, minimi storici e anomalie di prezzo su tutta la tecnologia.