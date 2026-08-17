È scattata ufficialmente la maratona promozionale del Back to School di AliExpress, attiva dalle 00:00 del 17 agosto fino alle 23:59 del 26 agosto 2026. Questa tornata rappresenta la finestra d’acquisto più conveniente dell’estate per cambiare smartphone, grazie a una straordinaria combinazione tra codici sconto generali, extra sconti istantanei con PayPal e rimborso cashback dedicato. Dai top di gamma assoluti mossi dai nuovi processori di fascia alta fino ai best-buy sotto i 100 euro, i tagli di prezzo raggiungono picchi inediti. Poiché i coupon più pesanti e i fondi cassa di PayPal subiscono un tasso di esaurimento rapidissimo, è cruciale riscattare subito i codici dall’app e finalizzare gli ordini; se un prezzo non dovesse comparire al checkout, monitorate costantemente i nostri canali per cogliere le ricariche dei fondi in tempo reale.

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Guida al Massimo Risparmio: Tutti i Coupon e lo Sconto PayPal

Per massimizzare il risparmio, aprite l’app mobile di AliExpress e ritirate i coupon nella sezione promozioni, oppure incollateli direttamente nel campo codice promozionale a carrello. La combinazione con il metodo di pagamento PayPal garantisce un ulteriore sconto immediato alla cassa.

Tabella Codici Sconto Principali:

  • TUTTOA3 / ITAE3 / ITNS03: 3€ su 15€ spesi
  • TUTTOA6 / ITAE6 / ITNS06: 6€ su 39€ spesi
  • TUTTOA11 / ITAE11 / ITNS11: 11€ su 79€ spesi
  • TUTTOA20 / ITAE20 / ITNS20: 20€ su 139€ spesi
  • TUTTOA33 / ITAE33 / ITNS33: 33€ su 229€ spesi
  • TUTTOA45 / ITAE45 / ITNS45: 45€ su 309€ spesi
  • TUTTOA70 / ITAE70 / ITNS70: 70€ su 489€ spesi
  • TUTTOA110 / ITAE110 / ITNS110: 110€ su 650€ spesi (⚠️ Coupon Speciale 17 Agosto)

Extra Sconto Istantaneo PayPal (Ondata 17/08 e 24/08):

  • 10€ di sconto con spesa minima di 99€
  • 20€ di sconto con spesa minima di 199€
  • 45€ di sconto con spesa minima di 299€

Potete inoltre aumentare il risparmio unendovi al Team CashBack di PrezziTech per recuperare dal 3% fino al 9% della spesa. Per visionare l’intero catalogo promozionale accedete alla pagina generale degli sconti.

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I Top di Gamma Flagship: Samsung, HONOR e realme

La fascia premium viene scossa da ribassi storici su modelli con fotocamere da 200MP e chipset di ultimissima generazione.

  • Samsung Galaxy S25 Ultra 5G (691,15€ invece di 799€): Il punto di riferimento Android con Snapdragon 8 Elite, display Dynamic AMOLED 2X da 6.9 pollici a 120Hz e quad camera AI da 200MP scende sotto i 700€ usando il coupon TUTTOA80 e PayPal.
  • HONOR Magic 8 Pro 5G (655€ invece di 799€): Mostro di potenza con fotocamera principale da 200MP, batteria da 6.270mAh, ricarica a 100W e display OLED da 6,71 pollici, scontato grazie al coupon da 110€.
  • realme GT 8 Pro 5G (515€ invece di 799€): Flagship killer con Snapdragon 8 Elite Gen 5, pannello ultra-rapido a 144Hz, fotocamera da 200MP e ricarica wireless a 50W.
  • HONOR 600 Pro 5G (494€ invece di 699€) & POCO F8 Ultra (490€ invece di 699€): Due proposte sotto i 500€ equipaggiate con Snapdragon 8 Elite, ricariche rapidissime e batterie superiori ai 6.000mAh.

Fascia Media e Best Buy: Nothing Phone, Pixel 10A, Galaxy Serie A e HONOR

Per la fascia compresa tra gli 80€ e i 400€ la concorrenza offre soluzioni dal rapporto qualità-prezzo imbattibile.

1. La scuderia Nothing e Google Pixel
L’iconico Nothing Phone (3) con Snapdragon 8S Gen 4 e tripla camera da 50MP scende a 391,95€. Il fratello Nothing Phone (3a) Pro con chip 7s Gen 3 si posiziona a 327€, mentre il popolarissimo Nothing Phone 3a crolla a soli 197€. Chi preferisce il software Google stock e il supporto prolungato a 7 anni può puntare dritto sul nuovo Google Pixel 10A, disponibile a 325€ anziché 449€.

2. Le proposte Samsung Galaxy A, OnePlus, POCO e Motorola
I campioni delle vendite Samsung Galaxy A57 5G (305,98€) e Samsung Galaxy A37 5G (254,50€ spedito dall’Italia) offrono display Super AMOLED a 120Hz e impermeabilità IP68. Per gli amanti dell’autonomia infinita spicca il OnePlus Nord CE 5 5G a soli 185€ con batteria record da 7.100mAh e ricarica da 80W, affiancato dall’ottimo POCO X8 Pro a 231,48€ e dal conveniente Motorola moto g56 5G (IP68/IP69) a 136,10€. Il re dell’ultra-budget è infine l’HONOR 400 Smart, che con fotocamera da 108MP e batteria da 6.500mAh costa l’incredibile cifra di 82€.

Riepilogo delle migliori offerte Smartphone su AliExpress

Di seguito l’elenco completo dei prodotti in promozione. Ricordate di inserire il rispettivo codice coupon a carrello e completare il pagamento con PayPal per ottenere il prezzo finale indicato.

L’evento Back to School di AliExpress si conferma una delle migliori opportunità dell’anno per accaparrarsi hardware di alto livello con ribassi fino al 50%. La combinazione simultanea di codici sconto, tagli automatici con PayPal e rimborsi cashback garantisce prezzi imbattibili su ogni fascia di budget. Considerata la rapidità con cui si esauriscono i coupon a valore più alto, vi raccomandiamo di finalizzare gli acquisti senza indugi.

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