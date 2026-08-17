Il team di WhatsApp lavora alacremente per migliorare sempre di più la qualità del servizio offerto dalla nota piattaforma di messaggistica istantenea e la novità recentemente avvistata con l’ultimo aggiornamento per la versione beta rappresenta il perfetto esempio di affinamento: direttamente nella lista delle chat, quelle in cui l’ultimo messaggio sia costituito da contenuti multimediali, mostrano una piccola miniatura accanto alla solita etichetta Foto, Video, Sticker.

Prima di entrare nel merito dell’aggiornamento in questione, vi ricordiamo che potete trovare tutte le ultime notizie sull’app di messaggistica più famosa al mondo (avete letto dello Scam Alert e delle tre grandi novità annunciate nei giorni scorsi?) nelle nostre pagine dedicate a WhatsApp per Android, a WhatsApp Beta per Android e a WhatsApp per iOS e Desktop.

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WhatsApp punterà sulle miniature: anteprima dalla Beta

A quasi due anni da quando WhatsApp ha iniziato a mostrare le bozze nella lista delle chat con un’apposita etichetta che le rende immediatamente individuabili, prosegue il lavoro di arricchimento delle informazioni a cui gli utenti hanno accesso senza dover aprire le singole conversazioni e l’ultimo esempio è rappresentato dalle miniature dei contenuti multimediali.

La funzione, ancora in fase sperimentale, è stata avvistata per la prima volta nell’aggiornamento 2.26.32.11 di WhatsApp Beta per Android, già disponibile tramite il Google Play Beta Program. Si tratta di un’aggiunta tanto piccola quanto apprezzabile, che semplifica ulteriormente le interazioni.

Allo stato attuale, la lista delle chat mostra l’anteprima dell’ultimo messaggio di testo inviato o ricevuto, tuttavia per foto e video viene mostrata soltanto un’etichetta anonima. Ebbene, il team di WhatsApp sta intervenendo proprio su questa limitazione: è in fase di introduzione la novità consistente nel mostrare la miniatura di foto, video e altri contenuti multimediali inviati/ricevuti accanto alla consueta etichetta. In questo modo, l’utente può farsi un’idea di quanto ricevuto e decidere con maggiore consapevolezza se aprire il messaggio e rispondere subito oppure no. La stessa funzionalità è disponibile anche per gli sticker.

Giunti alle battute conclusive, è fondamentale sottolineare come la funzione descritta sia attualmente in fase di sviluppo e si stia pian piano diffondendo tra i beta tester. In attesa del rilascio anche nel canale stabile, non dimenticatevi di verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante. Nel caso in cui, invece, siate desiderosi di provare in anteprima le novità proposte attraverso il programma beta, abbiamo realizzato una guida su come scaricare WhatsApp Beta su iOS e Android.

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