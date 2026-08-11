Sembra che il programma beta di One UI 9 Watch per gli smartwatch Samsung già in commercio sia finalmente vicino al debutto. Un file firmware relativo a questa versione beta, destinato al Galaxy Watch8, è infatti stato individuato sui server di Samsung, un segnale che di solito anticipa un lancio ormai imminente per il pubblico. La scoperta arriva dopo settimane di attesa da parte degli utenti che posseggono modelli precedenti e che sperano di ricevere presto la nuova interfaccia.

Ricordiamo che Samsung aveva avviato i primi test interni di One UI 9 Watch sulla serie Galaxy Watch8 già nel mese di luglio. In quel periodo circolava anche una certa aspettativa. C’era infatti chi pensava che il programma beta pubblico potesse partire ancora prima della presentazione ufficiale dei nuovi Galaxy Watch9 e Galaxy Watch Ultra2. Un’ipotesi non del tutto campata in aria, dato che l’anno scorso Samsung aveva seguito proprio questo schema, lanciando la beta di One UI 8 Watch per i modelli esistenti prima ancora di svelare al pubblico i Galaxy Watch8 e Watch8 Classic.

Questa volta, però, le cose sono andate diversamente. I nuovi Galaxy Watch9 e Galaxy Watch Ultra2 sono già stati presentati ufficialmente e sono attualmente in vendita in diversi mercati, entrambi equipaggiati di serie con One UI 9 Watch, basata su Wear OS 7. Ora che i nuovi smartwatch sono già disponibili sugli scaffali digitali e fisici dei rivenditori, è lecito aspettarsi che Samsung non perda troppo altro tempo prima di estendere questo aggiornamento anche ai modelli più datati, attraverso l’attesissimo programma beta.

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Quali modelli potrebbero ricevere la beta?

Per capire quali smartwatch potrebbero essere coinvolti, può essere utile guardare a quanto accaduto con la generazione precedente.

Il programma beta di One UI 8 Watch era stato reso disponibile per le serie Galaxy Watch7, Galaxy Watch6 e Galaxy Watch5, anche se l’aggiornamento stabile finale era arrivato pure sulla serie Galaxy Watch4.

Seguendo questo precedente, è ragionevole ipotizzare che il programma beta di One UI 9 Watch possa estendersi almeno fino alla serie Galaxy Watch6, mentre la versione stabile definitiva dovrebbe raggiungere anche i modelli Galaxy Watch5 e Watch5 Pro, coerentemente con quanto già visto in passato.