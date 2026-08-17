Samsung starebbe valutando una mossa piuttosto insolita per la prossima generazione di smartphone pieghevoli: affiancare al modello Fold tradizionale un secondo dispositivo con schermo panoramico, pensato appositamente per la fruizione di contenuti video. Secondo quanto riportato dal sito sudcoreano ETNews, l’azienda avrebbe già avviato progetti di sviluppo interni e condiviso le prime indicazioni con i propri fornitori, in vista del lancio della serie Galaxy Z9 previsto per il 2027.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Un secondo pieghevole pensato per lo streaming

L’attuale Galaxy Z Fold8, una volta aperto, mantiene un formato piuttosto squadrato, vicino al rapporto 4:3, più adatto alla produttività e alla lettura che alla visione di film o serie. Il nuovo modello in sviluppo, invece, punterebbe su proporzioni diverse, costruite specificamente per restituire un’esperienza più cinematografica quando lo schermo interno viene utilizzato per guardare contenuti multimediali.

Le fonti citate da ETNews restano comunque caute: si tratta di un progetto ancora nelle fasi iniziali, quindi le dimensioni definitive del pannello e la tempistica di lancio potrebbero cambiare più volte prima di arrivare a un prodotto finito.

Segui Samsung su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Un catalogo pieghevoli sempre più affollato

Se il piano dovesse concretizzarsi, la gamma di dispositivi pieghevoli firmati Samsung diventerebbe estremamente variegata. Oggi l’azienda propone già le varianti Flip, Fold e Fold Ultra, a cui si aggiungerebbe uno smartphone a tripla piega, il cui sviluppo era già emerso in passato tra una serie di nomi in codice trapelati relativi a futuri pieghevoli e dispositivi arrotolabili.

Inserire nel listino anche un secondo modello wide porterebbe il numero complessivo di formati differenti a cinque, che diventano sei se si considera anche il tablet arrotolabile di cui si vocifera da tempo.

Alla base di questa strategia ci sarebbero soprattutto i numeri di vendita. In Corea del Sud, per esempio, il Galaxy Z Fold8 con schermo più largo avrebbe rappresentato circa il 70% di tutti i preordini registrati per l’intera generazione Z8, contribuendo a portare il totale complessivo a 1,44 milioni di unità prenotate. È un incremento del 39% rispetto alla precedente generazione Z7, un dato che difficilmente sarebbe passato inosservato ai piani alti dell’azienda coreana.

Attenzione ai rischi di un possibile doppione

Naturalmente, lanciare due pieghevoli a libro con schermo panoramico comporta anche un rischio di sovrapposizione tra i due prodotti, che potrebbero finire per contendersi lo stesso pubblico invece di ampliare la base di utenti.

Samsung, però, sembrerebbe disposta a correre questo rischio pur di sperimentare con le proporzioni dei display, intercettando quella fascia di utenti che preferisce un formato più simile a uno schermo televisivo rispetto al classico layout squadrato in stile tablet, tipico degli attuali modelli Fold.