OSCAL lancia oggi la promozione Summer Sale, valida fino alla fine del mese. L’iniziativa arriva proprio al culmine dell’estate, per aiutare gli utenti a trascorrere le ultime avventure all’aria aperta e a soddisfare tutte le esigenze energetiche, in casa e fuori. Troviamo sconti fino al 45% su soluzioni energetiche selezionate, dalle centrali elettriche portatili ai sistemi di backup domestici per le interruzioni di corrente, fino ai sistemi di accumulo. Scopriamo insieme le proposte migliori.

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Sono arrivate le offerte Summer Sale OSCAL: sconti per tutte le esigenze energetiche

La promozione Summer Sale di OSCAL è valida da oggi, 17 agosto, fino al 31 di questo stesso mese, e tocca alcuni dei prodotti più popolari dell’azienda, coinvolgendo rivenditori come Amazon e AliExpress.

Tra questi spicca OSCAL PowerMax 1800 SE, centrale elettrica portatile con batteria da 1024 Wh e potenza di 1800 W ideale sia per le interruzioni di corrente impreviste sia per le avventure all’aria aperta. Può alimentare qualsiasi cosa, dagli elettrodomestici essenziali all’attrezzatura da campeggio. La ricarica veloce, il tempo di intervento di 0,01 secondi e il design portatile lo rendono un compagno affidabile in qualsiasi situazione. Potete acquistare PowerMax 1800SE in offerta su Amazon a 390,15 euro invece di 459; inoltre, effettuando l’ordine potete richiedere in omaggio un pannello solare da 100 W contattando il venditore via e-mail (yaguchiono@gmail.com).

Se avete bisogno di maggiore potenza potete dare un’occhiata a OSCAL PowerMax 6000, una centrale elettrica portatile con uscita CA da 6000 W e con una capacità di 3600 Wh. In caso di blackout improvviso, le sue 14 porte possono soddisfare tutte le esigenze di ricarica, tra campeggio, lavoro o emergenze. Offre molteplici opzioni di ricarica, tra corrente alternata, solare, EV e generatore, unite alla gestione tramite app e al design portatile con ruote. Potete acquistare PowerMax 6000 in offerta su Amazon a 1619,10 euro invece di 1799 grazie allo sconto del 10% al check-out. Effettuando l’ordine potete richiedere in omaggio un pannello solare da 400 W contattando il venditore via e-mail (luoeric16@gmail.com).

Proseguiamo con le offerte perché sono coinvolti altri intriganti prodotti: uno di questi è OSCAL PowerMax 2400 Pro, stazione di alimentazione portatile con una capacità di 2016 Wh e una potenza di 2400 W. Propone un innovativo design impilabile senza cavi e si adatta facilmente alle mutevoli esigenze energetiche. È compatibile con i pannelli solari da balcone, con la ricarica ultraveloce e con il controllo tramite app, e fornisce una soluzione energetica affidabile e intelligente per ogni situazione. PowerMax 2400 Pro è disponibile in offerta su AliExpress a 714,50 euro fino al 27 agosto 2026, ma potete scendere ulteriormente sfruttando i coupon della promozione attualmente in corso sul sito.

Chiudiamo le principali promozioni in corso con OSCAL PowerMax 3600 SE e PowerMax 3600 PE, centrali elettriche portatili con batterie da 3600 Wh e potenza di 3600 W (7200 W di picco). Dotato di ricarica solare ultraveloce da 1600 W, backup UPS in meno di 0,01 secondi e molteplici opzioni di uscita, PowerMax 3600 PE mantiene alimentati i dispositivi essenziali a casa o in viaggio. PowerMax 3600 SE propone una ricarica solare fino a 2400 W, ricarica ultraveloce e controllo tramite app intelligente, per energia flessibile e affidabile in ogni situazione.

PowerMax 3600 SE è disponibile in offerta su Amazon a 1259,10 euro invece di 1399, mentre PowerMax 3600 PE viene proposto sempre su Amazon in sconto a 773,52 euro invece di 879. In entrambi i casi, con l’acquisto potete richiedere in omaggio un pannello solare (da 200 W con il modello PE e da 400 W con il modello SE), contattando il venditore via e-mail (hermine110110@gmail.com).

Come detto, i Summer Sale di OSCAL sono validi fino al 31 agosto 2026 (con l’eccezione di PowerMax 2400 Pro), ma le promozioni migliori potrebbero andare esaurite prima. Proprio per questo vi consigliamo di non tentennare troppo, una volta puntato il prodotto di vostro interesse.

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