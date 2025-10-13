Samsung prosegue con la distribuzione del suo nuovo major update. La One UI 8 con Android 16 è in arrivo su diversi smartphone di fascia media e bassa, e in particolare su Samsung Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy M56, Galaxy M53, Galaxy M35, Galaxy M34, Galaxy M15 5G e Galaxy XCover 7 Pro. Andiamo a scoprire insieme quali sono le novità in rollout.

Novità aggiornamenti Android 16 per Samsung Galaxy A53 e A33 5G

Samsung Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G si aggiornano a One UI 8 e Android 16 a partire dalla Corea del Sud. I due smartphone di fascia media lanciati a inizio 2022 stanno accogliendo in terra natìa i firmware che terminano con GYI2 e GYI3 (rispettivamente), che richiedono un download consistente (intorno ai 2 GB).

Come fatto notare nelle scorse settimane, l’aggiornamento al nuovo sistema operativo per gli smartphone di fascia media (e bassa), soprattutto se con qualche annetto sulle spalle, non include lo stesso numero di novità visto sulle serie Galaxy S e Galaxy Z di fascia alta (niente Now Brief e funzioni Galaxy AI avanzate, ad esempio), Ci sono comunque perfezionamenti vari all’interfaccia, prestazioni più fluide, maggiori possibilità di personalizzazione (per la schermata di blocco e non solo), nuovi strumenti di produttività, rinnovamenti per le varie app di Samsung (come Samsung Internet Browser, Samsung Notes, Promemoria, Calendario, Meteo, Calcolatrice, Samsung Health e così via) e tanto altro.

Una volta ultimata l’installazione è consigliabile passare da Galaxy Store e Google Play Store per procedere all’aggiornamento delle varie app. Su Galaxy A53 erano già state integrate le patch di sicurezza di settembre 2025, ma lo stesso non si può dire per Galaxy A33: lo smartphone accoglie dunque le patch del mese scorso, che come abbiamo visto nel bollettino diffuso da Samsung offrono la correzione a più di 80 vulnerabilità tra CVE (comuni al sistema operativo Android) e SVE (riguardanti più da vicino i dispositivi Samsung).

Nel giro di qualche giorno l’aggiornamento si farà vedere anche qui da noi: basta portare un altro po’ di pazienza.

Novità aggiornamenti Android 16 per Samsung Galaxy M56, M53, M35, M34 e M15 5G

Aggiornamento ad Android 16 con One UI 8 anche per diversi modelli della serie Galaxy M. In queste ore stanno accogliendo l’update Samsung Galaxy M56, Galaxy M53 (Galaxy Quantum 3 in Corea), Galaxy M35, Galaxy M34 e Galaxy M15 5G (Galaxy Wide in Corea), partendo da India o Corea del Sud.

I firmware in distribuzione terminano con BYI6 (M56), GYI4 (M53/Quantum 3), CY18 (M35), EY18 (M34) e CYI6 (M15 5G/Wide) e richiedono tutti un download vicino ai 2 GB. Come specificato anche più su, le novità su questa fascia di prezzo non sono consistenti come sulla fascia alta e premium, ma abbiamo comunque miglioramenti alla fluidità, qualche cambiamento nell’interfaccia, maggiori possibilità di personalizzazione, rinnovamenti per alcune delle principali app di Samsung e non solo.

In più, sui modelli che ne erano tuttora sprovvisti, sono state integrate le patch di sicurezza di settembre 2025, con la correzione a più di 80 vulnerabilità in tutto (considerando sia CVE sia SVE).

Novità aggiornamento Android 16 per Samsung Galaxy XCover 7 Pro

Chiudiamo la carrellata di aggiornamenti con Samsung Galaxy XCover 7 Pro, che accoglie in queste ore One UI 8 e Android 16. Lo smartphone rugged segue a breve distanza il fratello e riceve a partire dalla Corea del Sud il firmware che termina con BYI6, che richiede un download intorno ai 2 GB.

Le novità sono in quantità inferiore rispetto a quanto visto sui modelli di fascia alta e premium, ma comunque consistenti: Samsung ha integrato miglioramenti alla fluidità, perfezionamenti nell’interfaccia, maggiori possibilità di personalizzazione (tra schermata di blocco e non), rinnovamenti per alcune delle principali app e non solo.

Lo smartphone disponeva già delle patch di sicurezza di settembre 2025, quindi non sono stati fatti passi avanti in tal senso. Non è da escludere che le patch di ottobre possano arrivare a breve distanza, o addirittura insieme all’aggiornamento per il mercato europeo.

Come aggiornare Samsung Galaxy A53, A33, M56, M53, M35, M34, M15 5G e XCover 7 Pro

Per verificare l’arrivo dell’aggiornamento alla One UI 8 sul vostro Samsung Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy M56, Galaxy M53, Galaxy M35, Galaxy M34, Galaxy M15 5G o Galaxy XCover 7 Pro potete passare dalle impostazioni di sistema. Più precisamente potete recarvi in “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo, potete riprovare tra qualche ora o giorno.