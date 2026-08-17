Per la serie Google Pixel 11 il colosso di Mountain View ha deciso di non apportare una rivoluzione rispetto alla generazione precedente, puntando piuttosto su una sorta di evoluzione, migliorando alcuni aspetti che magari non avevano convinto del tutto e provando a garantire agli utenti un’esperienza nel complesso più piacevole.

Un esempio in tal senso è rappresentato dal sistema di riconoscimento facciale basato sulla fotocamera, che con la nuova generazione degli smartphone di Google è in grado di garantire un importante miglioramento anche in condizioni di luce difficili.

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Un importante miglioramento per la serie Google Pixel 11

A mettere in risalto questa novità è la stessa azienda statunitense nella pagina ufficiale dedicata ai suoi nuovi smartphone, nella quale tra le tante caratteristiche segnalate vi è anche quella relativa al miglioramento del sistema di sblocco con il riconoscimento facciale:

Sblocco con il volto ora è più veloce, più sicuro e più preciso in condizioni di scarsa illuminazione

E riferimenti a tale miglioramento sono presenti anche nella pagina del sito ufficiale di Google dedicata alla sicurezza garantita dalla serie Google Pixel 11, ove è possibile leggere:

Accedi al telefono in modo rapido e sicuro, anche negli ambienti più bui. Sblocco con il Volto ora ti riconosce più facilmente in condizioni di scarsa illuminazione, così hai la certezza che solo tu possa accedere alle tue informazioni private.

In sostanza, il colosso di Mountain View dovrebbe avere alzato l’asticella per quanto riguarda la qualità garantita dal sistema di riconoscimento facciale della serie Pixel 11 anche se probabilmente la soluzione usata da Apple per iPhone e nota con il nome di Face ID è ancora avanti per quanto riguarda la precisione e l’affidabilità.