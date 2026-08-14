Dopo il video teardown di qualche giorno fa e il temuto test di resistenza, è arrivato il momento di conoscere il verdetto di iFixit su Samsung Galaxy Z Fold8 e il suo punteggio di riparabilità. Piuttosto prevedibilmente, quest’ultimo non è tra i più alti: del resto stiamo parlando di uno smartphone pieghevole e dal formato particolare (e inedito per Samsung).

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Riparare Galaxy Z Fold8 non è facile, ma Samsung sta migliorando

Gli smartphone pieghevoli ultrasottili presentano tuttora importanti compromessi in termini di riparabilità. La dimostrazione arriva da Samsung Galaxy Z Fold8, smartphone lanciato sul mercato proprio in questi giorni in compagnia dei fratelli Galaxy Z Fold8 Ultra (il vero successore di Galaxy Z Fold7) e Galaxy Z Flip8.

iFixit gli ha assegnato un punteggio di riparabilità di 4 su 10 (provvisorio), giustificandolo con la presenza di uno schermo molto fragile da sostituire, una cerniera complessa e un livello di resistenza alla polvere non del tutto pratico per l’uso quotidiano. In base al sito, lo smartphone si distingue per l’utilizzo di viti Phillips/JIS standard e per l’inclusione di una porta USB-C modulare non saldata direttamente alla scheda madre.

Inoltre, utilizza una nuova tecnologia di batterie al silicio-carbonio, che offre un aumento di capacità dell’8,8% rispetto a Galaxy Z Fold7, e abbina il tutto a un eccellente sistema di rimozione. Tuttavia, le batterie sono due, e per accedervi è necessario rimuovere il fragile schermo esterno, mettendo dunque a rischio un componente costoso.

Il vero problema (e il principale motivo del punteggio basso) è legato all’eventuale riparazione dello schermo interno o della cerniera. Vi ricordiamo che il produttore ha utilizzato una cerniera riprogettata con una nuova struttura del display rinforzata in titanio, pensata per consentire allo schermo di aprirsi in modo più piatto.

Durante lo smontaggio, la cornice di plastica intorno al pannello si è scheggiata, incrinata e rotta in pezzi: il pannello OLED flessibile si è sollevato più facilmente del previsto, ma a causa della cornice fragile e della delicata struttura, non ha resistito all’operazione e si è rotto. Visto che solitamente Samsung raggruppa lo schermo interno e la cerniera in un unico componente di ricambio, la riparazione di uno dei due richiederà probabilmente lo smontaggio completo del dispositivo: la riparazione fai-da-te viene dunque ritenuta praticamente impossibile. Inoltre, come accennato, la certificazione IP4X non protegge dai detriti fini: sottoposta a test con sporco e sabbia, la cerniera ha iniziato a emettere suoni poco confortanti, e lo smartphone ha presto smesso di aprirsi normalmente.

Samsung ha pubblicato un manuale di riparazione per Galaxy Fold7, dunque è probabile che lo stesso avverrà con Galaxy Z Fold8: questo contribuisce a portare il punteggio provvisorio di riparabilità a un non tragico 4 su 10. Gli esperti di iFixit sottolineano aspetti positivi come la porta di ricarica modulare e i connettori per la batteria, ma questo non basta a compensare la complessa procedura di riparazione della cerniera e del display interno, la difficile sostituzione della batteria e l’incerta disponibilità di ricambi.

Se volete consultare l’articolo completo di iFixit con tutti i dettagli sullo smontaggio e sulla riparabilità di Samsung Galaxy Z Fold8 potete seguire questo link.