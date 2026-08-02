Sebbene il team di sviluppatori di Samsung sia al momento impegnato nell’ottimizzazione di One UI 9, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata del colosso coreano, lanciata in occasione della presentazione di Samsung Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra, il produttore si è già messo al lavoro sulla release successiva.

Ebbene sì, stiamo parlando di One UI 9.5 che, stando a quanto è stato riportato su X dal leaker Fahad Ali Javed, proprio in queste ore ha fatto una prima apparizione nei server dell’azienda coreana.

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C’è già la prima apparizione di One UI 9.5

A dire del leaker, la prima build di One UI 9.5 avvistata nei server di Samsung è relativa alla versione statunitense di Samsung Galaxy S27 Ultra ed è contrassegnata dal codice S958USQU0AZH3.

Così come la serie Samsung Galaxy S26 quest’anno ha fatto esordire One UI 8.5, la stessa cosa dovrebbe avvenire il prossimo anno per One UI 9.5 e la serie Samsung Galaxy S27 e una sorta di conferma di ciò è rappresentata dalla medesima tempistica della prima apparizione della prima build della nuova interfaccia (lo scorso anno è stata avvistata alla fine di luglio).

Ricordiamo che il programma di rilascio delle nuove versioni dell’interfaccia di Samsung è stato accelerato lo scorso anno con One UI 8 e One UI 8.5, in modo allinearsi al ciclo di rilascio più rapido introdotto da Google a partire da Android 16.

Probabilmente, per l’avvio del programma beta di One UI 9.5 ci sarà da avere pazienza sino alla fine del 2026, anche perché ad oggi gli impegni principali del team di sviluppatori del colosso coreano sono dedicati a One UI 9, che deve ancora raggiungere tutti gli altri device dell’azienda (è disponibile al momento solo per i nuovi modelli pieghevoli e, in beta, per la serie Samsung Galaxy S26).