Penna inclusa, Folio Case in confezione e un display da 13 pollici a 3.5K con 144Hz: Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 arriva su Amazon al suo primo prezzo scontato, e il risparmio vale davvero la pena di fermarsi a leggere. Chi cerca un tablet che unisca produttività, AI integrata e qualità multimediale in un unico dispositivo, ha davanti a sé un’occasione concreta. Vediamo perché questo sconto merita attenzione.

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Lenovo Idea Tab Pro Gen 2: potenza, AI e 144Hz in un tablet da 13 pollici

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 è un tablet che non lascia spazio a compromessi. Al centro del sistema c’è il processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, un SoC di fascia alta con configurazione octa-core e GPU Adreno 825, capace di gestire senza sforzo multitasking intenso, app creative e sessioni di gaming. A supportarlo, nella configurazione disponibile su Amazon, troviamo 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno.

Lo schermo è uno dei punti di forza più evidenti: un pannello IPS touchscreen da 13 pollici con risoluzione 3.5K e frequenza di aggiornamento a 144Hz, che garantisce immagini nitidissime e una fluidità visiva difficile da trovare in questa fascia di prezzo. Che si tratti di prendere appunti, guardare serie TV o lavorare su documenti complessi, il display fa la differenza.

Sul fronte della connettività, WiFi 7 assicura velocità di trasferimento dati al top, mentre la porta USB-C con supporto DisplayPort Out apre le porte all’uso come secondo monitor o alla connessione con schermi esterni. Il connettore Pogo Pin a 3 punti permette l’aggancio di tastiere e accessori dedicati, trasformando il tablet in un vero strumento di produttività.

L’integrazione nativa di Google Gemini come assistente AI è uno degli elementi che distingue questo dispositivo dalla concorrenza: funzioni come Circle to Search e l’accesso diretto ai servizi AI di Google sono disponibili direttamente dal sistema operativo, senza configurazioni aggiuntive.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Display : 13″ IPS, 3.5K, 144Hz

: 13″ IPS, 3.5K, 144Hz Processore : Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4

: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 RAM / Storage : 8 GB / 256 GB

: 8 GB / 256 GB Batteria : 10.200 mAh

: 10.200 mAh Audio : 4 speaker JBL

: 4 speaker JBL Connettività : WiFi 7, USB-C (USB 5Gbps) con DisplayPort Out

: WiFi 7, USB-C (USB 5Gbps) con DisplayPort Out AI integrata : Google Gemini, Circle to Search

: Google Gemini, Circle to Search Accessori inclusi: Tab Pen Plus + Folio Case

I quattro altoparlanti JBL completano un pacchetto multimediale di tutto rispetto, con un audio potente e spaziale che raramente si trova in un tablet di questa categoria. La batteria da 10.200 mAh garantisce autonomia sufficiente per lunghe sessioni di studio o lavoro senza necessità di stare vicini a una presa.

Primo sconto su Amazon: i dettagli dell’offerta

Si tratta del primo ribasso registrato su Amazon.it per questo modello, il che lo rende un momento da non sottovalutare. Il prezzo di partenza era 549€, ora sceso a 499€, con un risparmio netto di 50€ pari a circa il 9% di sconto.

Non un taglio enorme in percentuale, ma considerando che si parla del primo sconto disponibile sulla piattaforma e che nella confezione sono già inclusi Tab Pen Plus e Folio Case (accessori che altrove si acquistano separatamente), il valore complessivo dell’acquisto è decisamente superiore al prezzo pagato. La disponibilità è su Amazon.it, con i consueti vantaggi legati alla spedizione Prime. Se sei alla ricerca delle migliori offerte tablet, questa è sicuramente da tenere d’occhio.

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