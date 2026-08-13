Come abbiamo visto, nella giornata di ieri Google ha lanciato quattro nuovi smartphone Android: si tratta di Google Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold. Rispetto allo scorso anno, c’è una novità anche per quanto riguarda gli accessori: sul Google Store sono arrivate le apprezzate cover dbrand per tutti i nuovi modelli. Andiamo a scoprirle insieme.

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Le Cover Grip dbrand arrivano sul Google Store per tutta la serie Pixel 11

L’evento Google ha portato al debutto diverse novità: abbiamo visto la serie Google Pixel 11 con le sue offerte di lancio (sui Pro ci sono fino a 980 euro di rimborso con permuta) e le sue principali novità software, ma anche Google Pixel Watch 5, l’atteso tracker Bluetooth Pixel Tag e il nuovo colore per le cuffie Pixel Buds Pro 2.

Come lo scorso anno, Google ha dunque lanciato quattro nuovi smartphone Android. Differentemente dallo scorso anno (e da quelli precedenti), la casa di Mountain View ha iniziato a rendere disponibili le cover dbrand sul Google Store: da oggi potete acquistare la Cover Grip di dbrand compatibile con Pixelsnap per Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e persino per Pixel 11 Pro Fold (nonostante il modello pieghevole da noi non sia arrivato).

Due sono le colorazioni tra cui scegliere, entrambe con una skin complementare e un voucher per una skin a scelta: la versione Ultramatte Teardown offre una skin che “mostra” la parte interna dello smartphone, mentre quella Sketch 2D offre l’imitazione di uno schizzo a mano libera, capace di donare un particolare effetto alla cover e di conseguenza allo smartphone.

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Le cover dbrand in questione hanno un peso tra i 39 e i 49 grammi (a seconda dello smartphone) e uniscono policarbonato, poliuretano termoplastico (TPU) e vinile. Come accennato, offrono tutte la compatibilità con Pixelsnap: nessun problema dunque per la ricarica magnetica Qi2.2 fino a 25 W proposta da Google sui nuovi Pixel.

Le cover Grip Case dbrand per Google Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold sono disponibili sul Google Store italiano al prezzo consigliato di 59,99 euro. Inclusi nel prezzo sono presenti la cover, la skin selezionata (Ultramatte Teardown o Sketch 2D) e una carta per riscattare una skin a scelta. Se siete interessati o volete anche solo dare un’occhiata potete seguire i link qui sotto.