Google ha appena presentato i nuovi smartphone della gamma Pixel 11, lo smartwatch Pixel Watch 5 e il localizzatore Bluetooth Pixel Tag. A differenza degli ultimi due anni, il colosso di Mountain View non ha presentato nuove cuffie ma, per il secondo anno di fila, le Google Pixel Buds Pro 2 ricevono una nuova colorazione per fare pendant con una delle colorazioni dei Pixel 11 Pro.

Google ha poi presentato una nuova collezione di accessori magnetici Pixelsnap pensata per gli smartphone Pixel di nuova generazione: niente accessori nuovi di pacca ma semplicemente le versioni pensate per i Pixel 11 delle Pixelsnap Case e nuove colorazioni per il Pixensap Ring Stand. Scopriamo tutti i dettagli.

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Nuova colorazione per le Pixel Buds Pro 2

Come anticipato in apertura, Google ha sfruttato l’evento #MadeByGoogle ’26 per presentare una nuova finitura per quelle che, nonostante abbiano ormai due anni sulle spalle, rappresentano le sue cuffie più performanti, ovvero le Google Pixel Buds Pro 2.

La nuova finitura si chiama Verde oliva, una sorta di verde scuro molto elegante, ed è la stessa che troviamo su Google Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL, Pixel 11 Pro Fold e su Google Pixel Watch 5. Non cambia niente dal punto di vista dell’hardware: le cuffie rimangono le stesse, presentate da Big G lo scorso anno.

Come già avvenuto lo scorso anno con l’avvento della colorazione Grigio argento, anche la nuova colorazione Verde Oliva è pensata esattamente per offrire agli utenti Pixel un modo per avere l’intero ecosistema di dispositivi “Pro” della stessa colorazione.

Specifiche tecniche delle Google Pixel Buds Pro 2

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle Google Pixel Buds Pro 2.

Dimensioni: 22,74 x 23,08 x 17,03 mm (cuffia) e 25 x 49,9 x 63,3 mm (custodia)

x x (cuffia) e x x (custodia) Peso: 4,7 grammi (cuffia) e 65 grammi (cuffie e custodia)

(cuffia) e (cuffie e custodia) Certificazione: IP54 (cuffie) e IPX4 (custodia)

(cuffie) e (custodia) Processore: Google Tensor A1 (in ogni cuffia)

(in ogni cuffia) Audio (cuffia): driver dinamico personalizzato da 11 mm Cancellazione attiva del rumore con Silent Seal 2.0 Modalità trasparenza Rilevamento della conversazione Regolazione attiva della pressione intra-auricolare

Audio (custodia): speaker per la suoneria Compatibile con Find Hub di Google

Microfoni: tre microfoni per cuffia Chiamata nitida Regolazione dei microfoni con accelerometro

Sensori: capacitivi (tap e swipe), prossimità a IR , accelerometro e giroscopio Nel case è presente un Sensore di Hall (rileva apertura e chiusura del case)

(tap e swipe), , Connettività: Bluetooth 5.4 con Super Wideband Google Fast Pair Compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth 4.0 e versioni successive

con Super Wideband Autonomia e ricarica: Senza ANC: 12 ore (cuffie) e 48 ore (con la custodia) Con ANC: 8 ore (cuffie) e 30 ore (con la custodia) 5 minuti di ricarica offrono 1,5 ore di autonomia Ricarica della custodia tramite USB-C o ricarica wireless Q i



Immagini delle Google Pixel Buds Pro 2 in colorazione Verde oliva

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Ufficiali nuove funzioni per le Pixel Buds Pro 2 e per le Buds 2a

Oltre alla nuova colorazione per le Pixel Buds Pro 2, Google ha annunciato nuove funzionalità per le sue cuffie di punta e alcune di esse arrivano anche sul più economico modello Pixel Buds 2a:

Cancellazione del rumore dinamica (Solo Pixel Buds Pro 2) – le cuffie si adattano per compensare anche i minimi spostamenti all’interno dell’orecchio, garantendo in qualsiasi momento una cancellazione del rumore efficace.

– le cuffie si adattano per compensare anche i minimi spostamenti all’interno dell’orecchio, garantendo in qualsiasi momento una cancellazione del rumore efficace. Controllo dell’audio con Gemini – l’utente può chiedere a Gemini di regolare l’audio delle proprie cuffie, chiedendo ad esempio di aumentare l’intensità dei bassi.

– l’utente può chiedere a Gemini di regolare l’audio delle proprie cuffie, chiedendo ad esempio di aumentare l’intensità dei bassi. Sincronizzazione del sonno con Pixel Watch – quando lo smartwatch rileva che l’utente si addormenta, mette in pausa la musica, disabilita il touch e silenzia le notifiche per evitare di disturbare.

– quando lo smartwatch rileva che l’utente si addormenta, mette in pausa la musica, disabilita il touch e silenzia le notifiche per evitare di disturbare. Traduzione in tempo reale migliorata: la modalità di ascolto e traduzione in tempo reale supporta oltre 70 lingue; sfruttando uno smartphone Pixel, si potrà anche tradurre la propria lingua in quella dell’interlocutore.

Ufficiali i nuovi accessori Pixelsnap dedicati ai Pixel 11

Lo scorso anno, con il lancio dei Pixel 10, Google ha portato al debutto la tecnologia Pixelsnap, un sistema di magneti integrato in tutti i modelli che consente di agganciare facilmente accessori quali caricabatterie wireless, supporti, impugnature e tanto altro direttamente allo smartphone.

Rispetto agli accessori lanciati lo scorso anno non abbiamo delle vere e proprie novità con i Pixel 11, quanto più una sorta di adattamento di alcuni accessori già disponibili: rimangono quelli dello scorso anno il caricabatterie e lo stand Pixelsnap (protagonisti nell’immagine sottostante), mentre ci sono novità sul fronte delle cover e del supporto ad anello.

Cover Pixelsnap Case e Pixelsnap Clear Case

Con i Pixel 11 debuttano nuove custodie “ufficiali”, pensate ad hoc proprio per i nuovi smartphone del colosso di Mountain View. Abbiamo due versioni in tutto, entrambe disponibili per i tre smartphone ed entrambe dotate dell’anello di magneti che funge da ponte tra gli altri accessori magnetici e i magneti integrati negli smartphone.

La prima è la Pixelsnap Case, realizzata in silicone, policarbonato e con finitura interna in microfibra (per ridurre i danni alla scocca posteriore dello smartphone), evoluzione di quella che abbiamo conosciuto lo scorso anno; essa disponile nelle stesse colorazioni che troviamo sugli smartphone:

Per Pixel 11 – Viola glicine, Verde pistacchio, Rosa ibisco e Nero ossidiana

– Viola glicine, Verde pistacchio, Rosa ibisco e Nero ossidiana Per i Pixel 11 Pro – Rosa opaco, Verde oliva, Grigio nebbia e Nero ossidiana

La seconda, vera novità di quest’anno, è la PixelSnap Clear Case: lo scorso anno, infatti, Google non aveva messo a punto una cover trasparente con tecnologia MagSafe; la nuova arrivata, trasparente sia sui bordi che sul retro, è realizzata in TPU e policarbonato.

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Pixelsnap Ring Stand

Andando oltre, abbiamo novità per il Pixelsnap Ring Stand, il supporto ad anello magnetico che si configura come una placchetta che si aggancia magneticamente allo smartphone per consentirgli di stare poggiato su un tavolo in posizione “eretta” o, in alternativa, per fungere da impugnatura più salda quando prendiamo lo smartphone in mano.

Lo scorso anno Big G ha lanciato esclusivamente una colorazione per questo accessorio, la Grigio Argento che rappresentava quella “di punta” dei Pixel 10 Pro; quest’anno, Big G ha aggiunto tre nuove colorazioni, in linea con i Pixel 11 Pro: abbiamo la Rosa opaco, la Verde oliva e la Nero ossidiana.

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Disponibilità e prezzi dei nuovi accessori Made by Google

Siamo giunti alla fine e mancano quindi solo le informazioni su disponibilità e prezzi delle Pixel Buds Pro 2 nella nuova colorazione Verde oliva e dei nuovi accessori magnetici con tecnologia PixelSnap per i Google Pixel 11. Essi sono già pre-ordinabili in Italia e saranno disponibili assieme ai nuovi smartphone del colosso di Mountain View ai seguenti prezzi: