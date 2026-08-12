Samsung lavora sulla salute dell’udito (e non solo quella) tramite i propri auricolari da diversi anni, e non è un percorso nato dal nulla ma è già qualche anno che l’azienda porta avanti questi sforzi. Già nel 2021 avevamo raccontato di uno studio interno che dimostrava come le Galaxy Buds Pro riuscissero a eguagliare le prestazioni di un vero apparecchio acustico su più fronti, dalla pressione sonora in uscita alla gestione del rumore in ingresso.

Quel lavoro, iniziato ancora prima con la funzione PSAP introdotta sulle Galaxy Buds+ nel 2020, oggi arriva finalmente al traguardo più importante: Samsung Electronics ha annunciato che la funzione Hearing Aid dei Galaxy Buds ha ottenuto l’approvazione della Food and Drug Administration statunitense.

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Cosa significa in pratica questa approvazione

La funzione permette ai modelli compatibili di Galaxy Buds di funzionare come apparecchio acustico da banco, offrendo agli utenti dai 18 anni in su una soluzione comoda per affrontare una perdita uditiva percepita da lieve a moderata, che può manifestarsi per esempio con difficoltà a seguire le conversazioni in ambienti rumorosi, senza bisogno di prescrizione medica né di una visita specialistica.

Gli utenti potranno inoltre valutare autonomamente il proprio udito grazie alla funzione Hearing Test, registrata come Software as a Medical Device e capace di fornire risultati di livello clinico.

“La salute dell’udito è una componente vitale del nostro benessere generale, che ha un impatto profondo su come comunichiamo, ci relazioniamo con le persone care e ci rapportiamo con il mondo“, ha dichiarato Hon Pak, Senior Vice President e responsabile del Digital Health Team della divisione Mobile eXperience di Samsung Electronics.

“Con questa nuova approvazione della FDA, stiamo ampliando l’accesso al supporto uditivo e rendendo la cura preventiva più semplice, integrando direttamente nei Galaxy Buds le funzioni di test dell’udito e apparecchio acustico“.

La perdita uditiva è incredibilmente comune, eppure resta una delle condizioni di salute più sottovalutate a livello globale. Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre 1,5 miliardi di persone nel mondo convivono con qualche grado di perdita uditiva, una cifra che si prevede possa arrivare a 2,5 miliardi entro il 2050. Nonostante questi numeri, molte persone che potrebbero beneficiare di un apparecchio acustico non lo utilizzano, per via dei costi elevati, dello stigma sociale o dell’accesso limitato all’assistenza professionale.

Per sviluppare questa nuova soluzione da banco, Samsung ha collaborato a stretto contatto con i National Acoustic Laboratories e il Samsung Medical Center, mentre la tecnologia risultante è supportata da solidi studi di validazione clinica condotti al Vanderbilt University Medical Center, alla San Jose State University e all’Università di Memphis.

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Come funzionano test dell’udito e apparecchio acustico

L’intera esperienza uditiva di Samsung ruota attorno a due funzioni principali, integrate direttamente nei Galaxy Buds senza bisogno di un’applicazione separata.

Accedendo al menu Galaxy Buds nelle Impostazioni, gli utenti possono completare un test dell’udito autogestito in appena cinque minuti: il software utilizza un’audiometria tonale di livello clinico, testando ciascun orecchio individualmente per individuare le specifiche carenze uditive dell’utente, per poi generare un audiogramma con un’accuratezza paragonabile a quella di una valutazione professionale svolta da un audiologo.

I risultati classificano l’udito dell’utente come normale, oppure in una delle quattro fasi di perdita uditiva: lieve, moderata, grave o profonda.

In base a quei risultati, la funzione Hearing Aid amplifica i suoni che l’utente fatica a percepire, come le frequenze alte, i sussurri circostanti e le voci lontane, personalizzando l’amplificazione sul profilo uditivo specifico di ciascuna persona.

La funzione supporta inoltre alcune caratteristiche avanzate tipiche degli apparecchi acustici di fascia alta, come l’eliminazione del rumore e il beamforming, capaci di concentrare i suoni provenienti da davanti all’utente e sopprimere il rumore di fondo.

I Galaxy Buds utilizzano la formula NAL-NL2, riconosciuta a livello globale come lo standard clinico per la calibrazione degli apparecchi acustici su prescrizione. Per offrire una visione completa del proprio benessere generale, le informazioni relative all’udito, inclusi i livelli di esposizione al rumore e i risultati del test, saranno accessibili direttamente all’interno dell’app Samsung Health.

Le funzioni Hearing Aid e Hearing Test saranno disponibili sui Galaxy Buds3 Pro e sui Galaxy Buds4 Pro negli Stati Uniti e in mercati selezionati e approvati a partire dal quarto trimestre del 2026.