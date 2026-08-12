Con l’arrivo di One UI 9.0 sui nuovi Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra, Samsung ha deciso di ampliare la propria libreria sonora con un brano dal carattere completamente diverso rispetto alle sue proposte abituali.

Da anni l’azienda coreana rinnova la celebre suoneria Over the Horizon, e anche quest’anno non ha fatto eccezione, presentando una versione più epica e cinematografica del suo storico tema. Accanto a questa novità, però, ha scelto di introdurre qualcosa di inedito: una composizione classica al pianoforte pensata per chi cerca un tono più delicato e rilassante.

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Una composizione ispirata a Chopin

Il nuovo brano si chiama Chopin Nocturne Opus 9 Number 2 e prende ispirazione dal celebre Notturno in Mi bemolle maggiore, Op. 9 n. 2, scritto dal compositore Frédéric Chopin. A eseguirlo è stato il pianista Yekwon Sunwoo, artista sudcoreano che nel 2017 è diventato il primo musicista del suo paese a vincere il prestigioso Van Cliburn International Piano Competition, uno dei concorsi pianistici più importanti al mondo.

La scelta di affidare l’esecuzione a un interprete di questo calibro sottolinea l’attenzione che Samsung ha voluto riservare alla qualità artistica del progetto, non trattandolo come un semplice suono di sistema ma come una vera produzione musicale.

La registrazione e il missaggio del brano sono stati realizzati presso i Samsung Galaxy Sound Studios, situati all’interno del campus di ricerca e sviluppo dell’azienda a Seoul. Per l’occasione Samsung si è avvalsa della collaborazione di Sound Mirror Korea e del tecnico specializzato in pianoforti Hyungu Kang, figure che hanno contribuito a garantire una resa sonora fedele e curata nei minimi dettagli.

Il missaggio finale è stato effettuato in Dolby Atmos, una tecnologia che consente di posizionare gli strumenti nello spazio sonoro in modo estremamente preciso, offrendo così un ascolto più immersivo e naturale rispetto a una semplice registrazione stereo tradizionale.

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Un tono adatto soprattutto come sveglia

Chi ha già avuto modo di sperimentare la nuova suoneria la descrive come particolarmente calma e delicata, caratteristiche che la rendono ideale per essere utilizzata come sveglia mattutina piuttosto che come suoneria per le chiamate in arrivo, dove spesso si preferiscono toni più squillanti e riconoscibili.

Nulla vieta comunque di impostarla come suoneria vera e propria per telefonate o notifiche, sia su smartphone che su tablet Galaxy, per chi apprezza un’esperienza sonora più discreta e raffinata rispetto alle opzioni più tradizionali.

Disponibilità limitata, per ora, ai nuovi pieghevoli

Al momento il nuovo brano risulta disponibile soltanto sui dispositivi pieghevoli appena lanciati, ma è probabile che Samsung decida di estenderlo anche ai modelli meno recenti nel momento in cui la versione stabile di One UI 9.0 verrà distribuita più ampiamente.

Un segnale in questo senso arriva dal fatto che la suoneria manca ancora persino sulla serie Galaxy S26, che al momento sta ricevendo l’aggiornamento attraverso la beta 5 di One UI 9.0 e non la versione definitiva del software.