Xiaomi Pad 8 fa parlare di sé da quando è arrivato sul mercato italiano, ma stavolta il motivo è ancora più interessante: su AliExpress è disponibile a un prezzo che rappresenta uno sconto di oltre il 40% rispetto al listino ufficiale. Un tablet con Snapdragon 8s Gen 4, display da 11,2 pollici a 144 Hz e scocca in alluminio da soli 5,8 mm di spessore non si trova spesso a queste cifre. Vediamo perché potrebbe essere uno degli affari tech del momento.

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Xiaomi Pad 8: quando 5,8 mm racchiudono tanta potenza

Difficile trovare un tablet Android del 2025 che riesca a unire leggerezza estrema e hardware di fascia alta in modo così convincente. Xiaomi Pad 8 misura appena 5,8 mm di spessore e pesa 485 g, con una scocca interamente in alluminio che trasmette una solidità costruttiva fuori dal comune per questa categoria.

Al centro dell’esperienza c’è il display: un pannello IPS LCD da 11,2 pollici con risoluzione 3.2K (2136×3200 pixel), densità di 344 PPI, refresh rate variabile fino a 144 Hz su 7 livelli, luminosità di picco a 800 nit e supporto completo a Dolby Vision, HDR10 e HDR Vivid. La resa visiva è semplicemente sopra la media, tanto per la produttività quanto per la fruizione di contenuti multimediali.

Sotto la scocca lavora il Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm TSMC), con CPU ARMv9 a 8 core e GPU Adreno 825: prestazioni di primissimo livello che garantiscono fluidità in multitasking, gaming e applicazioni creative. La versione in offerta monta 8 GB di RAM LPDDR5X e 128 GB di storage UFS 3.1.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Display: 11,2″ IPS LCD 3.2K, 144 Hz, Dolby Vision, 800 nit

11,2″ IPS LCD 3.2K, 144 Hz, Dolby Vision, 800 nit SoC: Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm), GPU Adreno 825

Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm), GPU Adreno 825 RAM / Storage: 8 GB LPDDR5X / 128 GB UFS 3.1

8 GB LPDDR5X / 128 GB UFS 3.1 Batteria: 9.200 mAh con ricarica rapida da 45 W

9.200 mAh con ricarica rapida da 45 W Audio: 4 speaker stereo con Dolby Atmos, Hi-Res 24-bit/192kHz

4 speaker stereo con Dolby Atmos, Hi-Res 24-bit/192kHz Connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2, IR blaster

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2, IR blaster OS: Android 16 con HyperOS 3

Un elemento che distingue davvero questo tablet dalla concorrenza è la Workstation Mode di HyperOS 3: trasforma l’interfaccia in un ambiente simile al desktop, con finestre ridimensionabili e un browser in stile PC, pensato per chi vuole usare il tablet come sostituto del laptop in mobilità. La batteria da 9.200 mAh con supporto alla ricarica wireless inversa da 22,5 W completa un profilo tecnico decisamente generoso. Da segnalare che il caricatore da 45 W non è incluso nella confezione e va acquistato separatamente, così come stilo e tastiera.

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Oltre il 40% di sconto: i numeri dell’offerta

Su AliExpress lo Xiaomi Pad 8 (versione 8 GB + 128 GB) è disponibile a soli 262€, contro i 449€ del prezzo di listino ufficiale italiano. Il risparmio è di 187€, pari a uno sconto di circa il 42%: una cifra che fa davvero riflettere.

Per chi valuta l’acquisto su AliExpress, conviene verificare la disponibilità dello stock e le condizioni di spedizione del venditore, poiché le promozioni su questa piattaforma possono esaurirsi rapidamente o variare in base al paese di spedizione.

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