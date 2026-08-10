Samsung Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra stanno andando forte secondo le prime indicazioni, con il primo che sta in particolare conquistando il favore del pubblico grazie al suo nuovo formato. I due smartphone sono stati accolti bene anche grazie al rinnovato display principale, che può contare su un piega ancora meno visibile: a tal proposito, Samsung Display ha pubblicato un’infografica che ci permette di analizzare in modo più approfondito il pannello OLED pieghevole.

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L’infografica Samsung Display spiega i miglioramenti per Galaxy Z Fold8 e Z Fold8 Ultra

Come abbiamo visto, Galaxy Z Fold8 e Z Fold8 Ultra hanno adottato la nuova tecnologia Flex Titanium, introducendo una struttura del display basata sul titanio, progettata per rendere i pieghevoli più sottili senza comprometterne la resistenza: combina una pellicola in lega di titanio (che sostituisce quella “tradizionale” in plastica) e una piastra in titanio migliorata e contribuisce a ridurre la visibilità della piega.

La piastra in titanio funge anche da strato di supporto, e grazie alle fessure più piccole nella zona di piegatura facilita un’applicazione più densa dello strato adesivo superiore. Questo porta a una dispersione più efficace dell’impatto nella zona di piegatura, riducendo allo stesso tempo la visibilità della piega. Protegge quindi il display da urti e pressione, mantenendo al contempo la flessibilità necessaria per le ripetute aperture e chiusure.

Il passaggio dalla plastica alla lega di titanio offre inoltre una rigidità circa 20 volte superiore. La nuova pellicola adottata da Samsung ha uno spessore di circa un terzo di quello di un capello umano, e contribuisce a ridurre lo spessore complessivo del display del 12% (rispetto alla generazione precedente). Tutto questo senza contare il miglioramento del 15% nella risoluzione del pannello OLED (che passa da 368 a 422 ppi, andando a eguagliare il display esterno di Galaxy Z Fold8 Ultra) e l’efficienza energetica aumentata del 10% grazie alla tecnologia di mappatura delle linee dati ottimizzata per la disposizione dei subpixel Diamond Pixel RGB utilizzata.

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Vi ricordiamo che Galaxy Z Fold8 offre un display interno Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici a risoluzione 2448 x 1848 con refresh rate fino a 120 Hz e un display esterno Dynamic AMOLED 2X da 5,5 pollici a risoluzione 1972 x 1248 con refresh rate fino a 120 Hz. Galaxy Z Fold8 Ultra offre un formato diverso: a bordo un display interno Dynamic AMOLED 2X da 8 pollici a risoluzione 2504 x 2256 e un display esterno Dynamic AMOLED 2X da 6,5 pollici a risoluzione 2520 x 1080, entrambi con refresh rate fino a 120 Hz.

Siete soddisfatti delle innovazioni adottate da Samsung nei suoi nuovi smartphone pieghevoli? Ne avete già acquistato uno o siete più da smartphone tradizionali?