A distanza di alcuni giorni dall’esordio ufficiale sul mercato dei nuovi smartphone pieghevoli di Samsung è possibile iniziare a fare i primi bilanci e dalla Corea del Sud nelle scorse ore sono arrivati interessanti dettagli.

Stando ad un report, infatti, il colosso coreano avrebbe preso atto dell’enorme successo fatto registrare da Samsung Galaxy Z Fold8 e deciso di aumentare di 1 milione di unità la produzione del telefono, in modo da poter soddisfare l’elevata domanda.

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Samsung Galaxy Z Fold8 conquista tutti

Nei giorni scorsi Samsung ha annunciato un record storico per i suoi nuovi smartphone pieghevoli: i Samsung Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8, infatti, sono divenuti i modelli pieghevoli dell’azienda più preordinati di sempre in Europa.

E così, nonostante i prezzi elevati, i nuovi telefoni di Samsung pare abbiano convinto tantissimi utenti e i pre-ordini avrebbero raggiunto quota 5 milioni di modelli venduti a livello globale.

Ricordiamo le principali caratteristiche di Samsung Galaxy Z Fold8 (la scheda tecnica integrale la trovate qui):

display interno Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici con risoluzione 2.448 x 1.848 pixel e refresh rate fino a 120 Hz

display esterno Dynamic AMOLED 2X da 5,5 pollici con risoluzione 1.972 x 1.248 pixel e refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

12 GB o 16 GB di RAM

256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria interna

doppia fotocamera con sensore principale Dual Pixel da 50 megapixel (f/1.8, OIS) e ultra grandangolare Quad Pixel da 50 megapixel (f/1.9)

doppia fotocamera selfie da 10 megapixel (una per schermo, f/2.2, FoV 85°/100°)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, USB Type-C

certificazione IP48

batteria da 4.800 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W, wireless da 20 W e wireless PowerShare

sistema operativo: Android 17 con One UI 9

dimensioni e peso: 161,4 x 123,9 x 4,5 mm da aperto 81,9 x 123,9 x 9,7 mm da chiuso 201 g



Il prossimo mese dovrebbe essere lanciato iPhone Ultra e sarà interessante scoprire quale tra questi due smartphone pieghevoli avrà la meglio.