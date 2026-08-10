A distanza di alcuni giorni dall’esordio ufficiale sul mercato dei nuovi smartphone pieghevoli di Samsung è possibile iniziare a fare i primi bilanci e dalla Corea del Sud nelle scorse ore sono arrivati interessanti dettagli.
Stando ad un report, infatti, il colosso coreano avrebbe preso atto dell’enorme successo fatto registrare da Samsung Galaxy Z Fold8 e deciso di aumentare di 1 milione di unità la produzione del telefono, in modo da poter soddisfare l’elevata domanda.
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Samsung Galaxy Z Fold8 conquista tutti
Nei giorni scorsi Samsung ha annunciato un record storico per i suoi nuovi smartphone pieghevoli: i Samsung Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8, infatti, sono divenuti i modelli pieghevoli dell’azienda più preordinati di sempre in Europa.
E così, nonostante i prezzi elevati, i nuovi telefoni di Samsung pare abbiano convinto tantissimi utenti e i pre-ordini avrebbero raggiunto quota 5 milioni di modelli venduti a livello globale.
Ricordiamo le principali caratteristiche di Samsung Galaxy Z Fold8 (la scheda tecnica integrale la trovate qui):
- display interno Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici con risoluzione 2.448 x 1.848 pixel e refresh rate fino a 120 Hz
- display esterno Dynamic AMOLED 2X da 5,5 pollici con risoluzione 1.972 x 1.248 pixel e refresh rate fino a 120 Hz
- SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
- 12 GB o 16 GB di RAM
- 256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria interna
- doppia fotocamera con sensore principale Dual Pixel da 50 megapixel (f/1.8, OIS) e ultra grandangolare Quad Pixel da 50 megapixel (f/1.9)
- doppia fotocamera selfie da 10 megapixel (una per schermo, f/2.2, FoV 85°/100°)
- connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, USB Type-C
- certificazione IP48
- batteria da 4.800 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W, wireless da 20 W e wireless PowerShare
- sistema operativo: Android 17 con One UI 9
- dimensioni e peso:
- 161,4 x 123,9 x 4,5 mm da aperto
- 81,9 x 123,9 x 9,7 mm da chiuso
- 201 g
Il prossimo mese dovrebbe essere lanciato iPhone Ultra e sarà interessante scoprire quale tra questi due smartphone pieghevoli avrà la meglio.