Buone notizie per gli utenti di WhatsApp avvezzi all’utilizzo di sticker nelle proprie conversazioni: stando agli ultimi indizi emersi, ChatGPT sta lavorando ad una funzione dedicata che potrebbe semplificare tanto la creazione quanto l’importazione di pacchetti di sticker personalizzati per WhatsApp.

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Sticker per WhatsApp: l’asso nella manica di ChatGPT

Da tempo, gli utenti di ChatGPT sfruttano l’intelligenza artificiale anche per creare adesivi da sfruttare in applicazioni di messaggistica come WhatsApp e non solo; allo stato attuale, però, il procedimento è tutto manuale e potrebbe sembrare farraginoso agli utenti meno esperti: dapprima occorre dire a ChatGPT di creare degli adesivi tramite prompt appositi, poi occorre scaricarli, ritagliarli e importarli in WhatsApp o nelle altre app desiderate.

Ebbene, l’analisi dell’ultimo aggiornamento dell’applicazione di ChatGPT per Android — versione v1.2026.216 — ha fatto emergere indizi incoraggianti: molto presto, tutti i passaggi necessari potrebbero svolgersi all’interno di ChatGPT tramite comandi dedicati. Di seguito si riportano alcuni riferimenti presenti nel codice dell’app:

ChatGPT Stickers

Add to chat apps

Add to WhatsApp

WhatsApp (3 minimum)

Couldn’t add stickers to WhatsApp

Download stickers.

La funzione si chiama ChatGPT Stickers e, come si può facilmente intuire, consente di creare e aggiungere pacchetti di sticker personalizzati direttamente da ChatGPT a WhatsApp. Allo stato, ci sarebbero due limitazioni piuttosto evidenti, una dipendente da ChatGPT e l’altra da WhatsApp: quanto alla prima, la funzione di ChatGPT — almeno inizialmente — non sarebbe sfruttabile con altre app di messaggistica; quanto alla seconda, invece, è proprio WhatsApp che impone un minimo di tre e un massimo di trenta sticker per poterne creare un pacchetto.

<code><action android:name=”com.whatsapp.intent.action.ENABLE_STICKER_PACK”></code>

La stringa di codice riportata qui sopra fa riferimento all’azione che Android richiede perché un’app terza possa inviare degli sticker a WhatsApp.

Nel momento in cui scriviamo, la funzione ChatGPT Stickers è in fase di sviluppo, pertanto non è ancora disponibile per nessuno, ma l’auspicio è che lo diventi a stretto giro. In attesa che ciò avvenga, l’ultimo aggiornamento dell’app per Android è scaricabile dal Google Play Store cliccando sul seguente badge.