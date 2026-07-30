Da oggi anche in Italia ordinare la cena o fare la spesa può diventare semplice come scambiare qualche messaggio con un assistente virtuale. Glovo, la nota piattaforma dedicata agli ordini multi-categoria, ha infatti annunciato l’avvio di una collaborazione con due dei principali sistemi di intelligenza artificiale generativa, ChatGPT e Claude, dando vita a un assistente per lo shopping integrato direttamente nelle conversazioni con questi strumenti.

Grazie a questa novità, chiunque utilizzi le due piattaforme potrà cercare prodotti disponibili sia nei negozi che nei ristoranti partner di Glovo, confrontarne i prezzi e procedere con l’ordine, il tutto senza dover aprire l’app tradizionale o navigare tra le solite categorie e i filtri di ricerca. Basterà infatti esprimersi con parole proprie, come si farebbe parlando con una persona, per ottenere in pochi istanti dei suggerimenti su misura.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Come cambia il modo di cercare i prodotti

Il principale elemento di rottura rispetto al passato riguarda il modo in cui avviene la ricerca. Non sarà più necessario scorrere lunghe liste di articoli o applicare filtri specifici, bensì sarà sufficiente formulare una richiesta discorsiva, anche piuttosto articolata, per lasciare che sia l’assistente a occuparsi di tutto il resto.

Un esempio potrebbe essere la richiesta di un’idea regalo dell’ultimo momento per una persona appassionata di caffè, indicando magari anche un tetto di spesa massimo. A quel punto, il sistema si attiva autonomamente per individuare la disponibilità dei prodotti nella zona in cui si trova l’utente e selezionare le proposte più adatte alle sue esigenze.

Segui l'Intelligenza Artificiale su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Il funzionamento dell’assistente virtuale

Perché tutto questo sia possibile, il cliente deve prima collegare il proprio account Glovo a ChatGPT o Claude. Una volta effettuato questo passaggio iniziale, si può avviare una vera conversazione con l’assistente, che terrà in considerazione tutte le preferenze indicate, compresi eventuali limiti di budget.

Al termine dello scambio, verrà mostrata una selezione ristretta, composta al massimo da cinque prodotti, tutti reperibili presso esercizi commerciali della zona. Per ciascun articolo proposto compariranno una fotografia, il nome del prodotto, alcune informazioni sul negozio di provenienza, le recensioni degli altri clienti e il prezzo.

Ricordiamo a tal proposito che l’intera fase di ricerca e scoperta dei prodotti si svolge all’interno delle piattaforme di intelligenza artificiale, ma il processo d’acquisto vero e proprio no. Quando l’utente sceglie un articolo che lo convince, cliccando sull’apposito pulsante viene reindirizzato all’applicazione mobile o al sito ufficiale di Glovo, dove potrà finalizzare il pagamento e completare l’ordine.

Come usare il servizio

Chi desidera provare questa nuova modalità di acquisto deve innanzitutto sincronizzare il proprio account ChatGPT o Claude con l’app Glovo (qui disponibile per Android), attraverso l’apposito plug-in. Fatto questo primo passo, sarà sufficiente digitare il tag @glovo seguito dalla propria richiesta per attivare l’assistente. La piattaforma di intelligenza artificiale risponderà mostrando un carosello con fino a cinque opzioni tra cui scegliere.

Se l’utente trova un prodotto di suo interesse, o se preferisce proseguire la navigazione direttamente sull’app, dovrà semplicemente selezionare il pulsante che lo reindirizza a Glovo. Da lì in poi il percorso torna quello consueto: una volta confermato l’ordine, l’esercizio commerciale prescelto prepara gli articoli richiesti, che arriveranno a destinazione nel giro di pochi minuti.