Sembra che TCL punti a sorprendere tutti e, per farlo, pare stia preparando TCL P80 e P80 Pro, due smartphone di fascia media che, almeno dai render, offrono una parte frontale super ottimizzata, con praticamente zero cornici attorno al display.

Oltre alle immagini render, sono stati diffuse in rete le specifiche chiave e le indicazioni sul prezzo (per nulla esagerato) di questi due inediti smartphone che potrebbero arrivare a breve. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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TCL P80 e P80 Pro sono protagonisti di un corposo leak

Il noto leaker Roland Quandt si è recentemente affidato a un post su BlueSky per condividere indiscrezioni e immagini render di due inediti smartphone targati TCL che vengono chiamati TCL P80 e P80 Pro.

Dalle immagini, i due smartphone risultano identici dal punto di vista del design e, dando uno sguardo alle specifiche, sembrano sostanzialmente riprendere il TCL NxtPaper 70 Pro lanciato a inizio anno. C’è però un dettaglio che salta subito all’occhio, già solo guardando l’immagine di copertina.

TCL P80 e P80 Pro, pur configurandosi come smartphone di fascia media, proporranno display senza finitura opaca e, soprattutto, presentano un design senza praticamente cornici attorno al display, peculiarità che solitamente è tipica dei modelli di fascia premium.

Tra modello standard e modello Pro, a detta del leaker, ci saranno piccole differenze dal punto di vista delle specifiche: il SoC è un MediaTek affiancato da 8 GB di RAM in entrambi i casi ma cambiano modello e spazio di archiviazione; abbiamo il Dimensity 7300 Elite e 128 GB di memoria su P80, abbiamo il Dimensity 7400 Elite e 256 GB di memoria su P80 Pro.

Display e fotocamere dovrebbero essere identici su entrambi i modelli: all’anteriore abbiamo un display OLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5k senza finitura opaca, interrotto da un foro che ospita una fotocamera frontale da 32 megapixel; al posteriore, in una placchetta ovale (in verticale), troviamo un sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine e un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel.

Anche la batteria varia tra i due modelli, con 5.000 mAh sullo standard e 5.800 mAh sul Pro. L’ultima differenza tra i due modelli è data da un elemento che è presente solo su TCL P80 Pro, più nello specifico sul suo lato destro: sotto al pulsante di accensione e spegnimento, infatti, è presente uno slider fisico che potrebbe fungere da interruttore per silenziare le notifiche o, magari, per attivare la modalità NXTPAPER (probabile esclusiva del modello Pro).

Specifiche tecniche e immagini del modello standard

Di seguito riportiamo le specifiche chiave e le immagini render trapelate di TCL P80.

Display: OLED da 6,83″ (1.280 x 2.766 pixel)

da (1.280 x 2.766 pixel) SoC: MediaTek Dimensity 7300 Elite (4 nm)

(4 nm) Memorie: 8 GB (RAM) + 128 GB (spazio di archiviazione)

(RAM) + (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: doppia (50 MP principale con OIS + 8 MP ultra-grandangolare)

(50 MP principale con OIS + 8 MP ultra-grandangolare) Fotocamera frontale: 32 MP

Batteria: 5.000 mAh

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Specifiche tecniche e immagini del modello Pro

Di seguito riportiamo le specifiche chiave e le immagini render trapelate di TCL P80 Pro.

Display: OLED da 6,83″ (1.280 x 2.766 pixel), modalità NTXPAPER

da (1.280 x 2.766 pixel), modalità SoC: MediaTek Dimensity 7400 Elite (4 nm)

(4 nm) Memorie: 8 GB (RAM) + 256 GB (spazio di archiviazione)

(RAM) + (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: doppia (50 MP principale con OIS + 8 MP ultra-grandangolare)

(50 MP principale con OIS + 8 MP ultra-grandangolare) Fotocamera frontale: 32 MP

Batteria: 5.800 mAh

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Quando arriveranno e quanto costeranno i TCL P80?

Al netto di TCL NxtPaper 70 Pro che è stato protagonista al MWC 2026 di Barcellona, il produttore cinese ha solitamente presentato i propri smartphone della serie NxtPaper nel mese di settembre, in occasione di IFA.

Nulla di strano, quindi, che i TCL P80, chiamati probabilmente a raccogliere l’eredità proprio della gamma NxtPaper, possano essere presentati effettivamente il mese prossimo, dato che a Berlino fervono i preparativi per IFA 2026.

Capitolo prezzi, il leaker ha suggerito alcune indicazioni di massima su dove dovrebbero collocarsi questi due smartphone di fascia media: per il modello base si parla di circa 300 euro, mentre per il modello Pro si parla di prezzo inferiore ai 350 euro. Un posizionamento simile, dunque, per due smartphone che differiranno tra loro per pochi dettagli.