Chi dice che per avere 75 pollici di pura qualità 4K con Google TV, HDMI 2.1 e funzionalità gaming avanzate serva necessariamente un budget da top di gamma? iFFALCON 75U65A dimostra il contrario, e lo fa scendendo a un prezzo che non si era mai visto prima su Amazon. Un’opportunità concreta per chi aspettava il momento giusto per fare il grande salto verso un televisore da salotto degno di questo nome, con quasi 250€ di risparmio sul prezzo di listino.

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iFFALCON 75U65A: 75 pollici di tecnologia premium firmata TCL

Dietro il brand iFFALCON c’è TCL, il secondo produttore di televisori al mondo, e si vede. Il modello 75U65A porta in casa un pannello HVA da 75 pollici con risoluzione Ultra HD 4K (3840 x 2160 pixel), tecnologia Direct LED e pieno supporto a HDR10 e HLG. Il risultato è un’immagine con contrasti profondi, luci brillanti e dettagli nitidissimi, qualità che in questa fascia di prezzo non è affatto scontata.

A fare la differenza è il processore AiPQ, che elabora i contenuti in tempo reale mantenendo la qualità 4K stabile, con movimenti fluidi e colori bilanciati in ogni condizione di visione. Il pannello HVA, evoluzione dei classici VA, amplia l’angolo di visione rispetto alla generazione precedente, rendendolo adatto anche a salotti larghi dove non sempre si guarda frontalmente allo schermo.

Sul fronte gaming, iFFALCON 75U65A non delude affatto:

HDMI 2.1 con supporto ALLM (Auto Low Latency Mode)

con supporto (Auto Low Latency Mode) VRR (Variable Refresh Rate) per eliminare tearing e stuttering

(Variable Refresh Rate) per eliminare tearing e stuttering Motion Clarity per scene d’azione fluide e senza artefatti

Una combinazione pensata per chi collega console di ultima generazione come PlayStation 5 o Xbox Series X e vuole sfruttarne il potenziale al massimo su uno schermo grande.

L’audio è gestito da Dolby Audio, con dialoghi nitidi e una resa sonora che si presta bene sia alle serie TV che alle partite di calcio. Certo, per un home theater completo si potrà sempre aggiungere una soundbar, ma per un utilizzo quotidiano il risultato è più che soddisfacente.

Il sistema operativo è Google TV, una delle piattaforme smart più complete del mercato: accesso a Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV e all’intero Google Play Store, supporto a Google Assistant per i comandi vocali e il controllo della smart home, AirPlay 2 per l’ecosistema Apple e compatibilità con Amazon Alexa. In dotazione è incluso uno Smart Remote ottimizzato per navigare nell’interfaccia Google TV senza difficoltà.

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Prezzo ai minimi: ecco quanto si risparmia su Amazon

Questa è probabilmente la migliore occasione in assoluto per portarsi a casa iFFALCON 75U65A. Il prezzo di listino è 849,00€, ma oggi su Amazon il televisore è disponibile a 599,90€, con uno sconto del 29% che si traduce in un risparmio concreto di quasi 250€. Non si tratta di un ribasso ordinario: questo è il prezzo più basso mai registrato per questo modello, un valore che raramente si è avvicinato a questi livelli.

La disponibilità su Amazon garantisce spedizione rapida e acquisto sicuro, ma a questi prezzi ai minimi storici la disponibilità potrebbe non durare a lungo.

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