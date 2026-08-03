Chi cerca un smartwatch con display AMOLED, GPS dual-band e autonomia da 10 giorni senza spendere una fortuna difficilmente troverà di meglio a questo prezzo. OnePlus Watch Lite scende su AliExpress a una cifra che fa riflettere: il risparmio rispetto al prezzo che si trovava fino a qualche tempo fa è di 37 euro, e considerando i 179,99€ di listino ufficiale il gap diventa ancora più evidente.

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OnePlus Watch Lite: acciaio inossidabile, AMOLED da 3.000 nit e GPS dual-band in 8,9 mm

A guardare le specifiche di OnePlus Watch Lite, si fatica a ricordare che si tratta di un prodotto “Lite”. La cassa è in acciaio inossidabile 316L con finitura lucida, disponibile in due colorazioni: Silver Steel e Black Steel. Il profilo è sottilissimo, appena 8,9 mm, con un peso di soli 35 g che lo rende ideale anche per chi lo indossa durante il sonno o nelle lunghe giornate di lavoro.

Il display AMOLED da 1,46″ con vetro curvo 2.5D stupisce per una specifica in particolare: la luminosità di picco raggiunge i 3.000 nit, un valore che si incontra solitamente su smartwatch di fascia alta. In pratica, frequenza cardiaca, tempo e tracciato GPS rimangono leggibili perfettamente anche in pieno sole, un vantaggio concreto per runner, ciclisti ed escursionisti.

Sotto il cofano gira OxygenOS Watch 7.1 basato su RTOS, scelta che penalizza chi cerca app store e Google Assistant, ma premia chi vuole batteria vera: l’autonomia dichiarata è di 10 giorni, con una settimana di utilizzo tipico garantita anche con uso intenso. Rispetto a Wear OS, la differenza si sente.

Le specifiche che valgono il prezzo, riassunte:

GPS dual-band L1+L5 con supporto GLONASS, BDS e Galileo per tracciamento outdoor preciso

con supporto GLONASS, BDS e Galileo per tracciamento outdoor preciso Monitoraggio salute con SpO2, frequenza cardiaca, qualità del sonno e livelli di stress

“60-Second Wellness Overview” per una panoramica completa in un minuto

per una panoramica completa in un minuto Rilevamento automatico di 6 attività sportive , incluso il nuoto

, incluso il nuoto Dual-Phone Pairing : collegamento simultaneo ad Android e iPhone, rarissimo in questa fascia

: collegamento simultaneo ad Android e iPhone, rarissimo in questa fascia Certificazione 5ATM + IP68 per utilizzo acquatico fino a 50 metri

per utilizzo acquatico fino a 50 metri Bluetooth 5.2 con NFC integrato (non abilitato ai pagamenti)

con NFC integrato (non abilitato ai pagamenti) Compatibilità completa con Android e iOS

Da segnalare l’assenza del Wi-Fi e l’impossibilità di installare app come Spotify o Strava direttamente sull’orologio. Il cavo di ricarica utilizza un connettore USB-A fisso, soluzione meno pratica rispetto a un USB-C staccabile. La base di ricarica non è inclusa nella confezione standard.

Prezzi e dettagli dell’offerta: 62€ su AliExpress

Il prezzo di listino ufficiale di OnePlus Watch Lite è 179,99€. Su Trovaprezzi il minimo rilevato tra i rivenditori italiani si aggirava intorno ai 99€, già un prezzo competitivo per quanto offre. Con questa promozione su AliExpress, il prezzo scende a 62€: significa 37€ in meno rispetto al minimo precedente, pari a circa il 37% di sconto su quella cifra, e un risparmio di quasi 118€ rispetto al listino ufficiale.

L’offerta è disponibile adesso su AliExpress per la versione standard. Si tratta della versione con GPS Dual Band, la più diffusa in circolazione.

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