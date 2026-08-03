Chi acquista uno smartphone o un tablet di Samsung spesso lo fa anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire e che si traduce in aggiornamenti rilasciati con grande costanza e in funzionalità esclusive.

Un esempio in tal senso è quello che ci arriva dai nuovi smartphone pieghevoli dell’azienda, per i quali One UI 9 introduce una funzione esclusiva in virtù della quale i possessori di tali device avranno la possibilità di regolare i livelli di zoom per le singole applicazioni.

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Una nuova funzione di One UI 9 per i pieghevoli di Samsung

L’idea di Samsung è consentire agli utenti di ingrandire alcune applicazioni più di altre e ciò sui nuovi modelli pieghevoli del colosso coreano sarà possibile attraverso un’apposita opzione da abilitare nel menu delle Impostazioni (per il momento entrando nella sezione dedicata alle funzionalità avanzate e quindi in quelle sperimentali Labs).

Gli utenti hanno la possibilità di impostare le singole applicazioni su uno dei cinque livelli di zoom disponibili e, sebbene al momento siano supportate diverse app, tra di esse pare non vi siano quelle di Samsung anche se è probabile che la situazione cambierà non appena la funzionalità uscirà dal canale Labs.

A seconda del tipo di applicazione, la funzionalità di zoom può influire sull’interfaccia in modo più o meno significativo. Per esempio, su Google Chrome la differenza non è così marcata (il contenuto della pagina non sembra ingrandirsi mentre gli elementi dell’interfaccia sì):

Diverso, invece, è il discorso per Google Maps, nella quale le differenze introdotte da questa nuova funzione di One UI 9 sono più apprezzabili:

Allo stato attuale non è chiaro se questa novità rimarrà un’esclusiva della serie Samsung Galaxy Z Fold8. Staremo a vedere.