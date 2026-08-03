Just Eat Takeaway.com annuncia il lancio in Italia del nuovo assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale, disponibile su Android e iOS. Lo strumento si evolve e permette agli utenti di parlare direttamente con l’app in modo naturale, così da scoprire nuove cucine, ristoranti e piatti, oltre a fare la spesa o acquistare prodotti di parafarmacia o beauty.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Debutta in Italia il nuovo assistente IA di Just Eat

Just Eat lancia in Italia il suo nuovo assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale, che permette di ordinare parlando direttamente con l’app, ricevendo suggerimenti personalizzati e rendendo la scelta di cibo, spesa e altri prodotti ancora più semplice. Questo cambiamento segna un passaggio strategico fondamentale per l’azienda: l’assistente personale altamente personalizzato e basato sull’AI ha l’obiettivo di semplificare e arricchire la quotidianità delle persone.

Il servizio è nato come chat testuale con il ruolo di concierge gastronomico, ma ora si rinnova per offrire un’interazione fluida e immediata tra scrittura e voce, in grado di fornire consigli su misura plasmati in tempo reale sulle preferenze degli utenti. La nuova tecnologia sfrutta i più avanzati modelli di intelligenza artificiale generativa e può comprendere l’effettivo intento del cliente, riuscendo a interpretare le informazioni rilevanti ed estrapolare il senso della richiesta anche di fronte a discorsi formulati in modo informale e poco preciso. Basta pronunciare un’unica frase come ad esempio “Ho voglia di qualcosa di piccante per stasera, ma non la solita pizza” per ottenere istantaneamente suggerimenti mirati.

Secondo quanto riferito, in media occorrono nel nostro Paese 7,8 minuti per completare un ordine, durante i quali gli utenti consultano 2,63 ristoranti e oltre 4 piatti, e l’86% delle persone si ritrova indeciso tra due diverse tipologie di cucina. Proprio per superare questi tentennamenti entra in gioco la nuova interfaccia vocale. I primi dati provenienti dal Regno Unito sembrano confermare l’efficacia: chi utilizza i comandi vocali individua ciò che desidera circa il 40% più velocemente rispetto alla sola chat testuale AI e mostra il 30% di probabilità in più di scegliere un piatto o un ristorante consigliato rispetto a chi si affida alla classica ricerca manuale.

La nuova esperienza d’uso è più flessibile per chiunque e si rivela un prezioso strumento di inclusione anche per gli utenti con disabilità visive o mobilità ridotta. Questo approccio verrà esteso a nuovi scenari di utilizzo, come gli ordini in vivavoce dall’auto, le piattaforme di messaggistica e le console di gioco. Il tutto è stato ovviamente progettato con rigidi protocolli di sicurezza, risultando pienamente conforme alle normative GDPR sulla privacy. Le conversazioni non vengono archiviate.

“Oggi la vera sfida nel settore del food delivery non è trovare un ristorante, ma decidere cosa ordinare“, ha commentato Daniele Contini, Country Manager di Just Eat Italia. “Ogni sera, milioni di persone si pongono la stessa domanda: ‘Cosa mangiamo stasera?’. Se negli anni ci siamo impegnati per rendere il servizio sempre più ricco, oggi l’obiettivo è rendere la scelta del piatto più semplice e immediata. Il nostro Assistente Vocale con intelligenza artificiale nasce proprio per superare la classica indecisione iniziale, permettendo ai clienti di descrivere ciò che cercano con parole proprie, esattamente come farebbero con un amico. Il futuro del servizio sta nel rendere facile e piacevole scoprire la proposta ideale per ogni momento“.

Il nuovo assistente IA sta già iniziando ad essere disponibile sull’app Android e iOS di Just Eat. Per verificare di disporre della più recente versione dell’app potete seguire il badge qui in basso verso il Google Play Store.