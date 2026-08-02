Snapdragon 8 Gen 3 su un tablet Android a meno di 300€? Non è un sogno: OnePlus Pad 2 nella versione 12 GB + 256 GB è in offerta su AliExpress a soli 292€, con uno sconto di circa il 32% rispetto al prezzo precedente di 429€. E con un coupon dedicato si può risparmiare ancora di più. Vediamo cosa si nasconde sotto quella scocca in alluminio da 6,49 mm.

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OnePlus Pad 2: un flagship da 12,1″ che non fa concessioni sulle prestazioni

OnePlus Pad 2 è uno di quei tablet che fatica a trovare rivali diretti nella stessa fascia di prezzo scontata. Il motivo principale è il chipset: al suo interno troviamo il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, lo stesso SoC che equipaggia gli smartphone Android più potenti del 2024, prodotto a processo 3nm. Il risultato in termini di benchmark è chiaro: oltre 2.316.067 punti AnTuTu, con una GPU Adreno 750 che gestisce senza fatica giochi graficamente impegnativi e flussi di lavoro multimediali. Il tutto supportato da un sistema di dissipazione termica multi-strato in grafite e silicone con un’area di raffreddamento di 27.413 mm², pensato per mantenere le temperature sotto controllo anche durante sessioni prolungate.

Lo schermo da 12,1 pollici con risoluzione 3000 x 2120 pixel, refresh rate a 144Hz e supporto HDR10+ è uno dei punti più forti della scheda tecnica. Il pannello LCD copre il gamut colore P3 a 10 bit con 10,7 miliardi di colori e raggiunge una luminosità di picco di 900 nit, con protezione oculare Bright Eye Protection e DC dimming. Il rapporto d’aspetto 7:5 è studiato per la produttività e la lettura, rendendo OnePlus Pad 2 uno strumento versatile sia per il lavoro che per lo streaming.

Tra le specifiche che meritano attenzione:

Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (3nm), CPU octa-core fino a 3,3 GHz

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (3nm), CPU octa-core fino a 3,3 GHz RAM e storage: 12 GB LPDDR + 256 GB UFS (nessuno slot microSD)

12 GB LPDDR + 256 GB UFS (nessuno slot microSD) Display: 12,1″ LCD 3K, 144Hz, HDR10+, 900 nit, Dolby Vision, P3

12,1″ LCD 3K, 144Hz, HDR10+, 900 nit, Dolby Vision, P3 Batteria: 9.510 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 67W (0-100% in circa 81 minuti)

9.510 mAh con ricarica rapida (0-100% in circa 81 minuti) Audio: sei altoparlanti stereo certificati Dolby Atmos con Hi-Res Audio

sei altoparlanti stereo certificati con Hi-Res Audio Sistema operativo: OxygenOS 14.1 su Android 14, aggiornabile fino ad Android 16

OxygenOS 14.1 su Android 14, aggiornabile fino ad Design: scocca in alluminio unibody CNC, spessore 6,49 mm, peso 584 g, colorazione Nimbus Gray

La batteria da 9.510 mAh è un altro punto di forza concreto: garantisce oltre 40 giorni di standby e in soli 30 minuti di ricarica porta il dispositivo dal 4% al 64%. Il supporto software esteso fino ad Android 16 aggiunge ulteriore valore nel lungo periodo. Gli accessori come OnePlus Stylo 2, Smart Keyboard e Folio Case 2 sono disponibili ma venduti separatamente.

~32% di sconto su AliExpress: i numeri dell’offerta

Il prezzo di listino in Italia è 549€, ma su AliExpress OnePlus Pad 2 (versione Global, 12 GB + 256 GB) è già sceso a 429€ come prezzo base, per poi arrivare all’attuale 292€ con le promozioni attive. Un risparmio di 137€ rispetto ai 429€ di partenza, pari a circa il 32% di sconto.

Per massimizzare il risparmio è possibile applicare i coupon ITAFF30 o ITSC30 e pagare tramite PayPal PayLater, che aggiunge ulteriori 15€ di sconto sul totale. Si tratta di una promozione a tempo su AliExpress, quindi la disponibilità a questo prezzo non è garantita.

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