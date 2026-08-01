Nothing Phone (3) ha fatto parlare di sé fin dal lancio per la sua Glyph Matrix, la tripla fotocamera 50MP e un’autonomia da flagship. Ora fa parlare anche per il prezzo: su AliExpress è disponibile a 450€ invece di 699€, con uno sconto del 35% che lo rende uno degli acquisti più interessanti del momento nella fascia premium. Analizziamo insieme perché vale la pena prenderlo in considerazione.

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Nothing Phone (3): quando il design iconico incontra le prestazioni flagship

Nothing Phone (3) è il primo vero flagship dell’azienda britannica, e si vede. Il cuore del dispositivo è il Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, un chipset di fascia altissima che porta con sé miglioramenti notevoli rispetto alla generazione precedente: +88% nelle prestazioni GPU, +33% nella CPU e addirittura +125% nell’NPU, la componente dedicata all’intelligenza artificiale. Certo, non è lo Snapdragon 8 Elite montato dai competitor diretti, ma per l’uso quotidiano e anche per scenari più impegnativi, le prestazioni sono più che solide.

Il display è un pannello AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1260 x 2800 pixel e frequenza di aggiornamento a 120Hz, fluido e piacevole da guardare in qualsiasi condizione. La build è premium: Gorilla Glass Victus sul retro, Gorilla Glass 7i sul fronte e cornice in alluminio, con certificazione IP68 a garanzia di resistenza ad acqua e polvere.

Il sistema fotocamere è una delle note più interessanti: tripla fotocamera posteriore con tre sensori da 50MP ciascuno, incluso un obiettivo periscopico 3x per lo zoom ottico. La registrazione video arriva fino al 4K, e la presenza di 3 microfoni garantisce una cattura audio di qualità superiore.

La batteria da 5.150 mAh si ricarica via cavo a 65W e wireless a 15W, mentre la Glyph Matrix sul retro evolve il sistema luminoso delle generazioni precedenti in qualcosa di visivamente unico nel panorama Android.

Ma forse la vera sorpresa è il supporto software: 5 anni di aggiornamenti Android e 7 anni di patch di sicurezza, un impegno che pochissimi brand riescono a garantire su dispositivi in questa fascia.

La configurazione disponibile in questa offerta è da 12GB di RAM e 256GB di storage, senza slot microSD ma con tutto il necessario per un utilizzo quotidiano intenso.

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Prezzi al ribasso: ecco i numeri dell’offerta su AliExpress

Su AliExpress è possibile acquistare Nothing Phone (3) a 450€ rispetto al prezzo di listino di 699€, con un risparmio netto di 249€ e uno sconto del 35%. Si tratta di un’occasione concreta per portarsi a casa un flagship del 2025 a un prezzo decisamente competitivo.

L’offerta riguarda la versione con Snapdragon 8s Gen 4, display 6,67″ AMOLED 120Hz, tripla fotocamera 50MP e batteria 5.150 mAh. La disponibilità su AliExpress può variare, quindi conviene non aspettare troppo.

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