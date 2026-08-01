Motorola è stata una delle aziende che ha più di tutte ha contribuito a mettere in risalto gli smartwatch Android grazie a modelli iconici e indimenticati come l’originale Moto 360.

Ma, nel frattempo, mentre Samsung, Google e OnePlus negli ultimi anni hanno spinto sempre più sul segmento premium dei wearable, Motorola è rimasta piuttosto in disparte, concentrandosi su prodotti economici o su accessori come i Moto Buds Loop e il fitness tracker Moto Watch Fit presentati lo scorso anno insieme ai Razr 60.

Ora, però, un nuovo hardware trapelato da un corposo leak suggerisce che qualcosa potrebbe cambiare.

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Cosa mostrano le immagini trapelate

The Mac Observer ha pubblicato alcune immagini marketing trapelate di uno smartwatch non ancora annunciato, riferito internamente come Moto Watch Ultra, e l’hardware suggerisce che Motorola si starebbe finalmente preparando a competere di nuovo con il Galaxy Watch Ultra 2 di Samsung nel segmento degli smartwatch di punta.

Invece dell’ennesima proposta entry-level, il Moto Watch Ultra sembra abbracciare la ormai familiare formula “Ultra”. Il dispositivo trapelato presenta una cassa in acciaio inossidabile da 46mm, un display circolare con ghiera numerata, una corona rotante e un secondo pulsante fisico.

Nel complesso, il design appare molto più vicino ai wearable premium rispetto alla recente gamma Moto Watch di Motorola, finora rivolta soprattutto ad utenti più attenti al prezzo.

Specifiche da vero flagship

L’hardware trapelato suggerisce anche che Motorola non vuole scendere a compromessi. Le marcature sul retro dell’orologio fanno riferimento a GPS integrato, connettività LTE, protezione IP68 da polvere e acqua e resistenza 5ATM, mentre sul retro trova posto un ampio array di sensori ottici per il monitoraggio della salute e del fitness.

È visibile anche un connettore di ricarica magnetico a quattro pin, che suggerisce come Motorola abbia optato per un dock di ricarica dedicato invece della ricarica wireless.

Queste specifiche collocherebbero il Moto Watch Ultra saldamente nella stessa conversazione degli attuali smartwatch di punta. Il leak arriva peraltro proprio mentre Google si prepara a lanciare il Pixel Watch 5 insieme alla serie Pixel 11 il 12 agosto. Se Motorola fa sul serio con l’ingresso nel segmento premium, sta scegliendo uno dei momenti più competitivi degli ultimi anni.

Pur trattandosi di leak di marketing che lasciano ben poco all’immaginazione sull’hardware esterno, Motorola non ha ancora ufficialmente stuzzicato tramite qualche teaser né annunciato il wearable, lasciando sconosciuti il sistema operativo sottostante, se adotterà Wear OS o resterà fedele a Moto Watch OS, l’autonomia della batteria, il prezzo e la disponibilità regionale. Detto questo, con leak così rifiniti, un annuncio formale potrebbe essere ormai vicino.

Insomma Motorola ha finora puntato su smartwatch economici o di fascia media, contrariamente a come aveva iniziato con l’iconico Moto 360. In questo senso un ipotetico Moto Watch Ultra rappresenterebbe quindi un cambio di strategia piuttosto netto, e non è escluso che l’azienda scelga finalmente di abbracciare Wear OS per competere alla pari con Samsung e Google sul fronte software, oltre che su quello hardware.

Il settore, del resto, non potrebbe essere più affollato di com’è adesso; basti pensare che oltre al già citato Pixel Watch 5, anche Apple Watch Ultra 3 e la stessa gamma Galaxy Watch di Samsung continuano a spingere e dominare il segmento premium, un terreno dove Motorola non si affaccia con un prodotto davvero competitivo da anni. Staremo a vedere se questo smartwatch riuscirà a far rientrare il brand nel segmento ma nel frattempo non ci resta che attendere ulteriori leak e indiscrezioni per trovare risposta ai numerosi interrogativi su questo dispositivo.

In copertina c’è Motorola Moto Watch