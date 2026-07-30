Se siete assidui utilizzatori dei Pannelli Tag Edge e dell’app One Hand Operation + sul vostro Samsung Galaxy, allora potreste già aver capito di quale problema stiamo parlando. Diversi utenti stanno segnalando di non riuscire più ad accedere ai Pannelli Tag Edge con il consueto swipe a bordo schermo: il motivo è legato proprio all’app facente parte della suite Good Lock, e per il momento non c’è una soluzione definitiva.

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Problemi con Pannelli Tag Edge? È colpa di un’app di Good Lock

Pannelli Tag Edge è una scheda di scelte rapide disponibile sugli smartphone Samsung: permette di aprire rapidamente alcune app, accedere a funzionalità specifiche, avviare chiamate a contatti selezionati, consultare il meteo, alcuni strumenti (come la bussola), appunti, promemoria e non solo. Vi si accede con uno swipe, ma il tutto è personalizzabile: potete agganciare il cursore al lato destro o sinistro dello schermo, scegliere il colore, la larghezza e naturalmente la trasparenza.

One Hand Operation + è invece un’applicazione facente parte della suite Good Lock di Samsung. Offre principalmente funzionalità aggiuntive per le gesture di navigazione e diverse possibilità di personalizzazione di queste ultime: si può ad esempio optare per azioni differenti in base alla posizione e alla direzione dello swipe, o per animazioni diverse.

Il problema che sta capitando in questi giorni ad alcuni utenti riguarda proprio il punto in comune: Pannelli Tag Edge e One Hand Operation + si stanno pestando un po’ i piedi nelle zone laterali degli schermi degli smartphone Samsung. A quanto pare diversi non riescono più ad accedere correttamente ai Pannelli Tag Edge: il modulo riconosce in modo errato l’area “target” del pannello, rendendone quasi impossibile l’attivazione.

Come soluzione temporanea, Samsung suggerisce di ruotare lo schermo in verticale o in orizzontale mentre si utilizza un’app che supporta la rotazione dello schermo, per poi tornare alla schermata home. Anche disattivare e riattivare il Pannello Edge sembra dare qualche risultato, ma solo temporaneamente. Sulla community Samsung coreana viene confermato dagli stessi sviluppatori che il problema deriva da un bug di One Hand Operation +: in attesa della soluzione, che dovrebbe arrivare a breve con un aggiornamento dell’applicazione, potete regolare diversamente l’area dei gesti dell’app in modo che non si sovrapponga al Pannello Edge.

Per verificare l’arrivo del nuovo aggiornamento per One Hand Operation + potete aprire Good Lock, oppure passare dal Galaxy Store, tenendo premuta l’icona e selezionando “Aggiorna applicazioni” oppure aprendo lo store e selezionando “Menu > Aggiornamenti“.