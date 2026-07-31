Dopo mesi e mesi di attesa e teaser a riguardo, ecco che la compagnia torna nel mercato dei tablet con ASUS Pad (T3201) per il mercato indiano, combinando l’estrema portabilità del dispositivo alla fruizione dei contenuti multimediali in streaming: scopriamone insieme le specifiche tecniche, le principali funzionalità, la disponibilità sul mercato e il relativo listino prezzi.

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ASUS Pad (T3201): specifiche e prezzi

Abbiamo parlato di portabilità, e quest’ultima è sicuramente uno dei principali punti di forza di ASUS Pad (T3201), con i suoi 6,5 millimetri di spessore e un peso di appena 523 grammi. Sul lato posteriore troviamo una scocca in fibra di vetro, e il form factor del tablet si presta bene per essere trasportato in viaggio ovunque senza particolari problemi. All’interno della confezione, la stessa compagnia include anche una custodia protettiva capace di proteggere il tablet da graffi e urti accidentali di ogni tipo. È possibile utilizzare la stessa custodia protettiva come supporto per lo stesso tablet, così da consentirne la fruizione in diverse posizioni “a mani libere” (appoggiato su un ripiano o su un tavolo, per esempio) a seconda del contesto specifico in cui ci si trova.

Passiamo poi ai contenuti multimediali: in questo caso troviamo infatti un display OLED a due strati da ben 12,2 pollici di diagonale e risoluzione pari a 2,8K, dotato di un aspect ratio di 3:2 e un rapporto schermo / corpo del 92%, oltre che una frequenza d’aggiornamento di 144 Hz, capaci a garantire la giusta fluidità. Il display è ottimizzato per funzionare in diverse condizioni di luce ambientale, con una luminosità standard di 600 nit e un picco di 2000 nit, oltre che il supporto alla certificazione TÜV e il filtro luce blu, per tutelare la salute visiva dell’occhio nel corso delle esposizioni prolungate. Lo schermo touch-screen offre inoltre il supporto a ASUS Pen 2.0, utile per gli artisti più creativi. Il comparto visivo è accompagnato da un sistema audio a 4 speaker, che offrono il supporto allo standard Dolby Atmos per garantire un buon livello di coinvolgimento a 360 gradi, adattandosi alle varie situazioni come il gaming, i film o la riproduzione dei brani musicali.

Sotto il cofano troviamo il chip octa-core MediaTek Dimensity 8300, con una velocità pari a 3,5 GHz, abbinato ad 8 GB di RAM di tipologia LPDDR5X, che consente di gestire senza problemi il multitasking e le vatie applicazioni in uso. Il processore è alimentato da una batteria in litio da 9000 mAh di capacità, con il supporto alla ricarica da 45 W di potenza e la possibilità di ricaricare il dispositivo da 0 al 5o% nel giro di circa 30 minuti. Il sistema operativo preinstallato al suo interno è, ovviamente, Android 16, con il pieno supporto alle ultime funzionalità di Google come Cerchia e Cerca e affini. Nel caso del comparto fotocamere troviamo un sensore posteriore da 13 megapixel con Flash LED, accompagnato sul lato frontale da un sensore da 5 megapixel.

Il nuovo tablet di casa ASUS sarà disponibile in India sull’eshop Flipkart e sullo store ufficiale della compagnia a partire dal prossimo 6 agosto, nelle configurazioni che vi riportiamo di seguito:

8 GB di RAM 3 128 GB di memoria interna a 45,990 rupie indiane (circa 419 euro)

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna a 49,990 rupie indiane (circa 456 euro)

Non conosciamo ancora i dettagli relativi al debutto sul mercato italiano: attendiamo quindi ulteriori nuove direttamente da ASUS, che arriveranno nel corso delle prossime settimane.