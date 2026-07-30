Chi cercava un ingresso nell’ecosistema Sony a un prezzo mai visto prima ha finalmente trovato il momento giusto. Sony BRAVIA 2 II 55″ scende a un livello di prezzo straordinariamente conveniente su Amazon, con uno sconto che difficilmente si era visto prima d’ora su questo modello 2026. Un televisore da 55 pollici, 4K, con Google TV e compatibilità PS5 a questo prezzo è davvero difficile da ignorare. Analizziamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

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Sony BRAVIA 2 II 55″: un ecosistema completo racchiuso in uno schermo da 55 pollici

Sony BRAVIA 2 II 55″ (modello 55S20M2) è la proposta entry-level della gamma BRAVIA 2026 di Sony, ma il termine “entry-level” non deve trarre in inganno: il livello di dotazione è tutt’altro che basilare.

Il pannello è un LED Ultra HD 4K da 3840 x 2160 pixel, con refresh rate nativo a 60 Hz e tecnologia Motionflow XR 240 per ridurre il motion blur nelle scene più dinamiche. A muovere tutto c’è il processore 4K X1, che si occupa anche dell’upscaling con la tecnologia 4K X-Reality PRO: i contenuti in HD vengono analizzati e ricostruiti per avvicinarsi a una qualità visiva 4K, con texture più nitide e dettagli sorprendentemente definiti.

Sul fronte HDR il televisore supporta HDR10 e HLG (Hybrid Log-Gamma), i formati più diffusi nelle piattaforme di streaming. L’audio è affidato a un sistema da 20 W con supporto Dolby Atmos e DTS:X, due standard che garantiscono un suono tridimensionale e coinvolgente anche senza soundbar aggiuntive.

Il sistema operativo è Google TV, una delle piattaforme Smart TV più complete sul mercato, con accesso a tutte le principali app di streaming, profili personalizzati (inclusi quelli per i bambini) e assistente vocale Google integrato. Inclusa anche l’app Sony Pictures Core con crediti film per le ultime uscite.

Un punto di forza che vale la pena sottolineare è la connettività: Wi-Fi 6E (802.11ax) Tri-Band, 4 porte HDMI, 2 USB, Ethernet, AirPlay, Chromecast Built-in e Bluetooth. Un set di connessioni che lo rende pronto per qualsiasi scenario d’uso.

Per i possessori di PS5, le funzionalità esclusive Auto HDR Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode ottimizzano automaticamente immagine e modalità di visualizzazione in base al tipo di contenuto in esecuzione, che sia gaming o streaming.

Display: LED 4K UHD 55″, 3840×2160

LED 4K UHD 55″, 3840×2160 Processore: 4K X1 con 4K X-Reality PRO

4K X1 con 4K X-Reality PRO Refresh rate: 60 Hz nativo, Motionflow XR 240

60 Hz nativo, Motionflow XR 240 HDR: HDR10, HLG

HDR10, HLG Audio: 20 W, Dolby Atmos, DTS:X

20 W, Dolby Atmos, DTS:X OS: Google TV

Google TV Connettività: Wi-Fi 6E, 4x HDMI, 2x USB, Bluetooth, AirPlay, Chromecast

Wi-Fi 6E, 4x HDMI, 2x USB, Bluetooth, AirPlay, Chromecast Compatibilità PS5: Sì (Auto HDR Tone Mapping, Auto Genre Picture Mode)

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Prezzo ai minimi: l’offerta su Amazon da non lasciarsi sfuggire

Su Amazon il prezzo attuale di Sony BRAVIA 2 II 55″ è crollato a 613€, rispetto al prezzo originale di 749€. Si tratta di un risparmio di 136€, pari a uno sconto di circa il 18%, e il livello raggiunto è il più basso registrato su questo modello da quando è entrato sul mercato.

Per un televisore Sony del 2026, con Google TV, Wi-Fi 6E e compatibilità PS5, siamo di fronte a un’opportunità concreta e difficile da ritrovare. La disponibilità a questo prezzo non è garantita a lungo, considerando quanto velocemente le promozioni Amazon tendono a esaurirsi o a rientrare.

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