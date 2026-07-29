La sabbia nella clessidra scorre inesorabile, tra due settimane esatte scopriremo ufficialmente la nuova serie Pixel 11 con l’evento Made by Google dedicato e nel frattempo sono trapelate informazioni interessanti sulla nuova colorazione delle cuffie wireless Google Pixel Buds Pro 2 pensata per fare pendant coi nuovi smartphone di Mountain View.

I nuovi smartphone di riferimento di Big G verranno presentati il prossimo 12 agosto, questo vuol dire che le cuffie Google Pixel Buds Pro 2 saranno in procinto di festeggiare il proprio secondo compleanno (erano state annunciate il 13 agosto 2024) e con ogni probabilità celebreranno la ricorrenza con un piccolo refresh: una nuova colorazione verde apparsa in un paio di immagini, la terza, essendo già disponibili in Grigio verde, Verde matcha.

I più attenti di voi sanno già bene che il verde sarà la colorazione distintiva della gamma Pixel 11, declinata in varie tonalità, tutte comunque piuttosto scure e con denominazioni commerciali come Pine e Moss. Di seguito potete dare un’occhiata a Google Pixel 11 in colorazione Moss e a Google Pixel 11 Pro e Google Pixel 11 Pro XL e Google Pixel 11 Pro Fold in Pine.

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Ebbene, se le nuove colorazioni dei Pixel 11 vi hanno già stregati, sappiate che Google ha pensato bene di portare sul mercato anche delle cuffie abbinate: le Google Pixel Buds Pro 2 sono state avvistate su Amazon in colorazione verde scuro; nel frattempo l’annuncio è stato rimosso, ma la seguente immagine basta è più che sufficiente per farsi un’idea. Qualche utente particolarmente attento, inoltre, ha avvistato una seconda volta la stessa colorazione delle Pixel Buds Pro 2 nella pagina dei premi riscattabili coi punti del Google Play Store.

Insomma, Google sta ormai adottando la nuova tradizione di lanciare accanto ai nuovi smartphone anche una nuova colorazione delle Pixel Buds: era già accaduto pochi mesi addietro con le Pixel Buds 2a in versione Berry per affiancare Pixel 10a e alle stesse Pixel Buds Pro 2, lanciate in variante Moonstone accanto ai Pixel 10.