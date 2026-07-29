A oltre tre mesi dal rollout dell’ultimo redesign, affinato ulteriormente all’inizio del mese di giugno con l’implementazione del supporto ai colori dinamici, e in attesa che arrivino i sensibili miglioramenti emersi in ottica multitasking, Google sta mettendo a punto un paio di novità per l’overlay di Gemini.

Parallelamente, il colosso di Mountain View sta preparando un paio di modifiche estetiche all’animazione per il lancio di Cerchia e Cerca. Si tratta comunque di novità che ancora sono in fase di sviluppo e quindi non disponibili per gli utenti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Animazione più nitida in arrivo per l’Overlay di Gemini

Analizzando la versione 17.44.12 beta di App Google, il noto insider AssembleDebug ha scoperto un paio di novità, estetiche e funzionali, in arrivo per l’overlay di Gemini, quella sovrapposizione che compare quando richiamiamo l’assistente da qualsiasi schermata tramite gesture o pressione prolungata del pulsante di accensione/spegnimento.

Rispetto alla versione attuale, la nuova animazione sarà più “nitida” e meno trasparente, soprattutto sui bordi, caratterizzata da una trama a punti decisamente più visibile (via Android Authority). Rimane l’uso dei colori dinamici, mentre arriva la possibilità di proseguire una conversazione con Gemini Live (tramite un pulsante che compare nell’overlay al termine della risposta dell’assistente).

Pare che Google abbia rinominato una novità ancora in fase di sviluppo

A fine giugno è emerso che Google stesse lavorando per integrare l’accesso alle chat recenti direttamente nell’overlay di Gemini tramite il nuovo pulsante Agent Dashboard. Lo stesso insider ha scoperto che questo pulsante è stato ora rinominato, nonostante la funzione sia ancora in fase di sviluppo.

Da Agent Dashboard (prima immagine della seguente galleria), il pulsante è stato rinominato in Recenti (seconda immagine). Si tratta di una modifica sensata e che rende più immediato riconoscere lo scopo della funzionalità. Nessuna delle due novità è ancora in rollout per gli utenti.

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Novità estetiche in arrivo anche per Cerchia e Cerca

Sempre dall’ultima versione di App Google emerge che Google stia preparando una novità per Cerchia e Cerca, funzione che è stata aggiornata nel mese di maggio con una nuova animazione.

Il team di sviluppo sta andando oltre, aggiungendo ulteriori effetti alla scia che compare quando cerchiamo il contenuto sullo schermo e implementando un’animazione per la barra delle gesture. Il seguente video mostra queste novità, prettamente estetiche, in azione.

Come aggiornare le app coinvolte

Gemini è disponibile ufficialmente in Italia sia come Web App (al sito https://gemini.google.com/app) che come “app” per dispositivi Android (è sempre parte di app Google, alla pari di Google Assistant), con la pagina dell’app sul Google Play Store che è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Al netto del collegamento alla funzionalità è bene verificare che sul vostro dispositivo sia installata la più recente versione di App Google che corrisponde al vero “contenitore” dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale del colosso di Mountain View (ma anche della AI Mode): per farlo, basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, ancora, su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la presenza di un aggiornamento. Anche Cerchia e Cerca è parte di App Google.