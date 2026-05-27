RingConn, azienda nota per la produzione degli smart ring omonimi, ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento per la propria app companion destinata ai dispositivi Android e ai dispositivi iOS che arriva a circa una settimana dal precedente aggiornamento che ha donato all’app un’interfaccia tutta nuova.

La nuova versione dell’app non va a stravolgere la nuova interfaccia utente ma porta con sé miglioramenti (ad esempio all’esperienza con le Tendenze della pressione sanguigna) e ottimizzazioni. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Nuovo aggiornamento in rollout per l’app RingConn: ecco le novità

Come anticipato in apertura, l’app di RingConn si è recentemente aggiornata e ha raggiunto la versione 4.1.0 a pochi giorni dall’introduzione della versione 4.0 che aveva rinnovato del tutto l’interfaccia utente, anticipata ai beta tester già a fine aprile.

Il nuovo aggiornamento è più “di routine” e serve al team di sviluppo per apportare miglioramenti e risolvere alcune criticità riscontrate dagli utenti, raccontate dal changelog ufficiale che accompagna la nuova versione dell’app:

Miglioramenti alla modalità di archiviazione a lungo termine. Esperienza ottimizzata per la visualizzazione delle tendenze della pressione sanguigna. Correzione di bug e miglioramenti della stabilità.

Miglioramenti alle “Tendenze della pressione sanguigna”

Il changelog della nuova versione 4.1.0 dell’app RingConn Smart Ring racconta di un’esperienza ottimizzata per la visualizzazione delle tendenze della pressione sanguigna, funzione testata con l’anello Gen 2 (in beta) ma poi divenuta esclusiva del più recente RingConn Gen 3.

In soldoni, il team di sviluppo ha corretto un bug che, talvolta, impediva alla funzione di sincronizzare i dati. Con la nuova versione dell’app, già all’apertura della stessa, gli utenti vengono informati della sincronizzazione in corso di questo parametro. La seguente immagine mostra il messaggio che compare all’apertura dell’app.

Come scaricare o aggiornare l’app RingConn Smart Ring

Per scaricare o aggiornare l’app RingConn Smart Ring su uno smartphone Android sarà sufficiente raggiungere la pagina dedicata sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” (qualora dobbiate installarla per la prima volta) o su “Aggiorna” (qualora sia per voi disponibile un aggiornamento).

Per scaricare o aggiornare l’app su un iPhone, sarà invece sufficiente raggiungere la pagina dedicata su App Store (tramite questo link) ed effettuare un tap su “Ottieni” (qualora dobbiate installarla per la prima volta) o su “Aggiorna” (qualora sia per voi disponibile un aggiornamento).