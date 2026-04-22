RingConn, azienda nota per la produzione degli smart ring omonimi, ha recentemente avviato il programma beta verso il prossimo major update della propria app companion destinata ai dispositivi Android e ai dispositivi iOS.

La futura versione dell’app offrirà un’interfaccia utente profondamente rivista e aggiungerà la nuova funzionalità Tendenze della pressione arteriosa (che non è compatibile con l’anello di prima generazione). Andiamo a scoprire tutti i dettagli e a vedere un’anteprima di come cambierà l’app.

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RingConn Smart Ring: scopriamo in anteprima la versione 4.0 dell’app

Come anticipato in apertura, RingConn ha recentemente lanciato il programma beta per la futura versione 4.0 dell’app companion RingConn Smart Ring, fondamentale per accoppiare, gestire e aggiornare gli anelli smart del marchio e, al contempo, per visualizzare tutte le metriche registrate dagli stessi anelli.

L’azienda sta reclutando beta tester che desiderano provare la futura versione dell’app, sia per dispositivi Android che per dispositivi iOS, sperando di ottenere preziosi feedback in vista del rilascio in forma stabile che avverrà prossimamente.

Siamo lieti di invitarvi a partecipare al test beta della prossima app RingConn 4.0. Questo aggiornamento introduce un importante rinnovamento del design e, prima del rilascio ufficiale, ci piacerebbe che i nostri utenti lo provassero in anteprima, esplorassero la nuova versione e ci aiutassero a identificare bug importanti o problemi di usabilità. Il tuo feedback sarà fondamentale per aiutarci a migliorare l’esperienza utente dell’app prima del lancio.

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Una panoramica della futura versione dell’app

La futura versione 4.0 dell’app RingConn Smart Ring porterà con sé innanzitutto un nuovo design, anticipato alla prima apertura dalle schermate di benvenuto che potete vedere protagoniste nella precedente galleria d’immagini.

L’obiettivo del team di sviluppo era quello di rendere il design più moderno e attuale ma, al contempo, di offrire indicatori che risultassero più chiari già a colpo d’occhio. Rispetto al passato, rimane l’organizzazione in schede ma, dalla precedente organizzazione a quattro schede (Intuizioni, Piano, Salute, Io), passiamo a una nuova organizzazione a cinque schede:

Intuizioni – offre una panoramica giornaliera sui progressi delle quattro aree principali di focus (Sonno, Stato di rilassamento, Attività, Stato dei parametri vitali), con i punteggi proposti in alto all’interno di un grafico a quattro petali e poi approfonditi poco sotto singolarmente.

– offre una panoramica giornaliera sui progressi delle quattro aree principali di focus (Sonno, Stato di rilassamento, Attività, Stato dei parametri vitali), con i punteggi proposti in alto all’interno di un grafico a quattro petali e poi approfonditi poco sotto singolarmente. Scopri – è una novità; include al suo interno intuizioni sull’apnea del sonno, i record di Esercizio e altre metriche (come le Tendenze della pressione arteriosa di cui parleremo poco più avanti).

– è una novità; include al suo interno intuizioni sull’apnea del sonno, i record di Esercizio e altre metriche (come le Tendenze della pressione arteriosa di cui parleremo poco più avanti). Salute – introdotta a ottobre 2025 al posto della scheda Tendenze, si configura come un hub che permette di tenere sotto controllo l’andamento di tutti i parametri legati alla salute, convertiti in un punteggio complessivo sullo stile di vita (in continua evoluzione) che viene calcolato a partire da sette fattori (preparazione pre-sonno, ritmo del sonno, processo di recupero del sonno, attivazione post-sveglia, rischio sedentarietà, intensità dell’esercizio, regolarità dell’esercizio).

– introdotta a ottobre 2025 al posto della scheda Tendenze, si configura come un hub che permette di tenere sotto controllo l’andamento di tutti i parametri legati alla salute, convertiti in un punteggio complessivo sullo stile di vita (in continua evoluzione) che viene calcolato a partire da sette fattori (preparazione pre-sonno, ritmo del sonno, processo di recupero del sonno, attivazione post-sveglia, rischio sedentarietà, intensità dell’esercizio, regolarità dell’esercizio). Piano – è una scheda che consente di scegliere piani pre-impostati (basati su indicatori) o piani personalizzati per raggiungere gli obiettivi e migliorare il sonno, l’esercizio e il fitness, i comportamenti (incluso lo stress), la dieta e molto altro.

– è una scheda che consente di scegliere piani pre-impostati (basati su indicatori) o piani personalizzati per raggiungere gli obiettivi e migliorare il sonno, l’esercizio e il fitness, i comportamenti (incluso lo stress), la dieta e molto altro. Io – è la scheda che permette di accedere agli Avvisi salute (introdotti a novembre 2025), condividere i dati con altri utenti (funzione migliorata a gennaio 2026), gestire le impostazioni dell’app (tra cui l’attivazione/disattivazione delle varie funzioni) e le impostazioni dell’anello (inclusi gli aggiornamenti del firmware), oltre a mostrare la percentuale di carica residua (e il tempo stimato) dell’anello.

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Nuova funzionalità “Tendenze della pressione arteriosa”

Oltre al nuovo design dell’app, gli utenti che dispongono di un RingConn Gen 2 (ai quali verrà proposto il nuovo firmware con versione FR02.020) possono provare in anteprima una nuova funzionalità che l’azienda ha anticipato come novità del futuro RingConn Gen 3 durante il CES 2026 di Las Vegas.

Parliamo delle Tendenze della pressione arteriosa, una funzionalità che è pensata per supportare la valutazione e la consapevolezza del rischio di ipertensione e monitora le tendenze della pressione sanguigna. L’anello vuole aiutare gli utenti a comprendere in maniera migliore i cambiamenti nel tempo della loro salute cardiovascolare.

Per far funzionare questa novità, è richiesto un (rapido) processo di calibrazione

Per sfruttare la funzione Tendenze della pressione arteriosa, l’app richiede di effettuare una calibrazione che migliori la situazione, rendendo il quadro più completo.

Per fare in modo che i risultati rispecchino meglio i tuoi andamenti, ti preghiamo di effettuare una rapida calibrazione utilizzando un misuratore della pressione arteriosa da braccio e il tuo anello prima di iniziare.

La calibrazione prevede due passi: misurare la pressione arteriosa con un misuratore da braccio e registrare i dati; registrare i dati con l’anello (indossandolo correttamente, poggiando entrambe le mani piatte sul tavolo, tenendo i piedi ben saldi a terra, rimanendo zitti e immobili).

Terminata la procedura, l’app RingConn Smart Ring avviserà gli utenti del fatto che la calibrazione sia stata completata, riepilogherà i dati registrati e porrà una domanda per contestualizzare ulteriormente i dati registrati.

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La pagina sulle “Tendenze della pressione arteriosa”

A questo punto, nella pagina verrà mostrato l’andamento delle Tendenze della pressione arteriosa, con un grafico doppio che mostra la pressione sistolica e la pressione diastolica (all’interno è presente una porzione identificata come “Intervallo tipico”).

Subito sotto, abbiamo alcuni approfondimenti (con giudizio e breve spiegazione) sul Ritmo Giorno-Notte, sulla Respirazione durante il sonno, sul Recupero post-allenamento e sulla Risposta allo stress. Potete vedere la pagina dedicata dalla seguente galleria d’immagini.

Come scaricare o aggiornare l’app RingConn Smart Ring

Per scaricare o aggiornare l’app RingConn Smart Ring su uno smartphone Android sarà sufficiente raggiungere la pagina dedicata sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” (qualora dobbiate installarla per la prima volta) o su “Aggiorna” (qualora sia per voi disponibile un aggiornamento).

Per accedere al programma beta è sufficiente selezionare questo link che rimanda al programma ufficiale tramite Play Store. Nel caso in cui il programma beta fosse al completo ma voleste comunque provare in anteprima la nuova app RingConn, potrete scaricare e installare l’APK dedicato da questo link

L’app è disponibile anche su iOS

Per scaricare o aggiornare l’app su un iPhone, sarà invece sufficiente raggiungere la pagina dedicata su App Store (tramite questo link) ed effettuare un tap su “Ottieni” (qualora dobbiate installarla per la prima volta) o su “Aggiorna” (qualora sia per voi disponibile un aggiornamento).

Per accedere al programma beta è sufficiente selezionare questo link che rimanda al programma ufficiale tramite TestFlight. Nel caso in cui il programma fosse al completo, non vi sono soluzioni alternative per quanto concerne iOS.