Google sembra pronta a compiere un ulteriore passo avanti nella trasformazione di Gemini da semplice chatbot a vero e proprio assistente digitale proattivo, capace non solo di rispondere alle richieste degli utenti ma anche, e soprattutto, di agire al posto loro. In vista del sempre più vicino Google I/O 2026 infatti, emergono nuovi dettagli su Gemini Spark, una funzionalità ancora in fase beta che potrebbe rappresentare uno degli annunci più importanti dell’evento.

Secondo quanto emerso da alcune schermate di onboarding individuate nell’ultima versione dell’app, Gemini Spark si configura come un agente IA sempre attivo, progettato per operare in background e gestire attività complesse senza richiedere input costanti da parte dell’utente (un cambio di paradigma piuttosto evidente rispetto all’attuale utilizzo di Gemini)

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Gemini Spark sarà un agente che lavora al posto dell’utente

Gemini Spark sembra essere pensato per automatizzare una vasta gamma di attività digitali quotidiane, sfruttando un accesso molto ampio ai dati personali e contestuali. Parliamo, tanto per fare qualche esempio, di informazioni provenienti da app collegate, cronologia delle chat, attività pianificate, siti web visitati e persino dati di geolocalizzazione.

Questo insieme di dati consente all’agente di costruire una comprensione sempre più precisa delle abitudini e delle esigenze dell’utente, migliorando nel tempo la propria efficacia (più lo si utilizza, più diventa intelligente e allineato ai propri bisogni); l’obbiettivo, piuttosto ambizioso, è quello di arrivare a gestire interi flussi di lavoro in autonomia: dalla gestione della casella email fino all’organizzazione delle attività o alla prenotazione di servizi online come voli e appuntamenti.

A rendere il tutto ancora più concreto è l’integrazione diretta con servizi come Gmail e, più in generale, con l’ecosistema Google Workspace, con la possibilità non solo di leggere ma anche di intervenire attivamente su email e documenti.

Non è dunque difficile immaginare uno scenario in cui Gemini Spark possa, ad esempio, filtrare automaticamente le email, riassumere newsletter, preparare briefing prima di una riunione o persino fornire aggiornamenti personalizzati sulle notizie di interesse, il tutto senza un comando esplicito ogni volta.

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Un’interfaccia dedicata e nuove modalità di utilizzo

Dal punto di vista dell’interfaccia, le indiscrezioni parlano di una sezione dedicata all’interno dell’app Gemini, con una distinzione tra modalità Chat e modalità Agente. In quest’ultima, gli utenti potranno creare e monitorare attività attive o programmate, lasciando che sia l’intelligenza artificiale a portarle avanti nel tempo.

Un aspetto particolarmente interessante riguarda la capacità di gestire flussi di lavoro a più fasi, combinando informazioni provenienti da più applicazioni contemporaneamente: non si tratta quindi solo di automazione semplice, ma di una vera orchestrazione tra servizi diversi.

In questo contesto, emerge anche la possibilità che Gemini Spark possa controllare direttamente il browser Chrome, navigando siti web, compilando form o recuperando informazioni online in autonomia, sfruttando anche file presenti sui dispositivi dell’utente.

Questo approccio segna un’evoluzione piuttosto significativa anche rispetto ai precedenti tentativi di Google nel campo degli agenti IA (come alcuni progetti interni), che finora erano rimasti limitati o destinati a una nicchia di utenti, spesso legata a piani a pagamento. Gemini Spark invece, sembrerebbe avere un’impostazione molto più orientata al grande pubblico.

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Skills, modello dedicato e concorrenza sempre più agguerrita

Un ulteriore elemento interessante riguarda la possibile introduzione delle cosiddette skills. In questo caso, le skills sembrano assumere una forma più avanzata rispetto a quanto inizialmente ipotizzato: si tratterebbe infatti di istruzioni riutilizzabili e parametrizzabili, capaci di automatizzare attività ricorrenti adattandosi di volta in volta al contesto (una sorta di workflow intelligenti personalizzati).

Non è ancora chiaro, inoltre, se Gemini Spark utilizzerà lo stesso modello di gemini o se potrà contare su un modello IA separato e ottimizzato specificamente per le funzioni agent-based, un dettaglio che potrebbe fare la differenza in termini di prestazioni e affidabilità.

Nel frattempo, il contesto competitivo si fa sempre più acceso; anche altri attori stanno infatti sviluppando sistemi simili, ma in questo caso il confronto appare più diretto.

Gemini Spark viene infatti visto come un possibile rivale delle soluzioni più avanzate di Claude, in particolare per quanto riguarda le funzionalità da coworker digitale in grado di eseguire task complessi in autonomia.

Attenzione a privacy e sicurezza

Ovviamente, come spesso accade quando si parla di sistemi così pervasivi, non mancano i dubbi legati alla privacy e alla sicurezza dei dati. Google stessa, nelle schermate di configurazione, mette in guardia gli utenti su alcuni aspetti che meritano attenzione.

Gemini Spark potrebbe infatti condividere informazioni con terze parti per completare determinate attività, includendo dati personali come nome, contatti, file e preferenze; non solo, in alcune situazioni l’agente potrebbe anche effettuare azioni, come acquisti, senza richiedere una conferma esplicita.

Un elemento che emerge con ancora maggiore chiarezza è la possibilità di lasciare che l’agente operi senza supervisione umana costante, aumentando sì il livello di automazione ma anche il potenziale rischiop legato a decisioni autonome.

A ciò si aggiunge la possibilità che il sistema memorizzi dati relativi alle sessioni di navigazione remota, comprese informazioni di accesso, per garantire la continuità delle operazioni in background. Gli utenti dovrebbero comunque avere la possibilità di gestire queste impostazioni, cancellando i dati o disattivando i servizi collegati, ma resta evidente come il livello di fiducia richiesto sia piuttosto elevato.

Cosa aspettarsi dal Google I/O

Al momento non vi sono conferme ufficiali da parte di Google, ma tutti gli indizi sembrano puntare verso una presentazione imminente, probabilmente proprio durante il Google I/O.

Non ci resta dunque che attendere ancora qualche giorno per scoprire se Gemini Spark manterrà davvero le promesse e, soprattutto, in che modo verrà reso disponibile al pubblico.