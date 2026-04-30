Una notizia che potrebbe ridisegnare gli equilibri del mercato smartphone è arrivata nelle ultime ore dal cuore della notte in Cina. OnePlus e Realme, due dei marchi più in vista dell’ecosistema BBK Electronics, stanno ufficialmente fondendo le loro divisioni prodotto e marketing in un’unica struttura unificata.

Si tratta di un cambiamento strutturale significativo che potrebbe avere ripercussioni importanti sull’identità di entrambi i brand e sulla loro strategia nei mercati internazionali.

Una simile decisione era nell’aria da un po’ di mesi ormai, con notizie di riorganizzazioni, cambi ai vertici e scelte disparate che hanno alimentato i rumor fino ad arrivare all’ufficialità di queste ore.

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La nuova struttura organizzativa di OnePlus e Realme

La notizia arriva dal sempre affidabile Digital Chat Station su Weibo, fonte che negli ultimi anni si è dimostrata particolarmente accurata quando si tratta di anticipazioni sul mondo smartphone cinese.

Secondo quanto riportato, le due aziende non opereranno più come entità completamente separate, ma confluiranno in un unico “sub-series product center” che si occuperà di tutto lo sviluppo prodotto, sia per il mercato statunitense che per quello internazionale.

Sul fronte della leadership, Li Jie assume ora la guida del nuovo centro unificato e riporta direttamente a Pete Lau (Liu Zuohu), figura storica di OnePlus e da tempo al vertice delle operazioni di entrambi i marchi. Wang Wei, finora Vice President di Realme, passa a un ruolo di vice nella nuova struttura. A completare il quadro, Xu Qi supervisionerà i sistemi di marketing e servizio del “brand combinato”.

Una riorganizzazione che non riguarda soltanto gli organigrammi interni ma tocca il cuore stesso di come i dispositivi vengono concepiti, sviluppati e commercializzati. Insomma, le persone che progettano, comunicano e vendono gli smartphone OnePlus e Realme lavoreranno ora fianco a fianco, sotto la stessa direzione.

Un momento delicato per OnePlus

La notizia arriva in un momento tutt’altro che casuale per OnePlus. Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le voci sul futuro del brand nei mercati occidentali, con report che parlavano di ristrutturazioni interne, esodo di dipendenti e una generale incertezza sulla direzione strategica dell’azienda, soprattutto in Europa.

La casa madre sembra quindi cercare maggiore efficienza consolidando i team prodotto e marketing delle due aziende.

OnePlus e Realme hanno sempre condiviso molto più di quanto l’utente medio potesse immaginare come tecnologie, componenti, persino interi design in alcuni casi. Ma questa è la prima volta che assistiamo a una fusione formale delle strutture operative.

Cosa cambia per gli utenti

Per chi acquista smartphone dei due marchi, questa fusione potrebbe tradursi in una linea di demarcazione sempre più sottile tra un dispositivo OnePlus e uno Realme.

Storicamente, i due brand hanno sempre puntato a pubblici diversi: OnePlus, almeno inizialmente, ha costruito la sua identità attorno agli appassionati di tecnologia, quelli del “Never Settle”, disposti a pagare qualcosa in più per specifiche di punta e un’esperienza software curata.

Realme, al contrario, si è specializzata nel segmento low-cost ad alte prestazioni, offrendo rapporti qualità-prezzo aggressivi per conquistare i mercati emergenti e gli utenti più attenti al budget.

La fusione potrebbe portare a un’esperienza più coerente tra i due ecosistemi, con maggiore condivisione di funzionalità software e ottimizzazioni hardware. D’altro canto, c’è il rischio concreto che entrambi i brand perdano quella unicità che li ha resi riconoscibili e apprezzati dai rispettivi pubblici di riferimento.

Un futuro incerto tutto da scrivere

La grande domanda, a questo punto, riguarda il destino dell’identità di ciascun marchio. Questa mossa aiuterà OnePlus a ritrovare slancio nei mercati occidentali, dove ultimamente ha faticato oppure assisteremo a una progressiva omologazione che trasformerà entrambi in semplici “sub-brand” intercambiabili di un unico grande contenitore? I più cinici scommettono su quest’ultima opzione ma staremo a vedere.

Per il momento, ciò che è certo è che i giorni in cui OnePlus e Realme potevano presentarsi come rivali indipendenti sembrano definitivamente conclusi. Una nuova era sta per cominciare, e nelle prossime settimane ne sapremo sicuramente di più su come questa fusione si tradurrà in prodotti concreti.