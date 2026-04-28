Così come previsto, OnePlus ha lanciato in Cina un nuovo smartphone dedicato agli appassionati di gaming: stiamo parlando di OnePlus Ace 6 Ultra.
Animato da un processore MediaTek Dimensity 9500, il nuovo telefono di OnePlus può contare su varie componenti hardware e ottimizzazioni software che dovrebbero essere in grado di garantire prestazioni da primo della classe in fatto di videogame.
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Le principali caratteristiche di OnePlus Ace 6 Ultra
Al fine di mantenere elevate le prestazioni anche durante le sessioni gaming più intense, il produttore cinese ha integrato la tecnologia Wind Chaser Gaming Kernel e un sistema di raffreddamento Glacier Cooling System di nuova generazione.
Gli utenti potranno poi contare su una periferica esclusiva, il Gunfire Gaming Controller, appositamente progettata per migliorare l’esperienza di gioco su dispositivi mobile, forte di un design “senza joystick”, un’impugnatura ergonomica, pulsanti meccanici a grilletto, un chip e-sport integrato per elaborare gli input in modo efficiente e il supporto per l’espansione dei dissipatori di calore magnetici (così da poter favorire il raffreddamento del dispositivo durante l’uso).
Queste sono le principali caratteristiche di OnePlus Ace 6 Ultra:
- display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K (2.772 × 1.272 pixel), refresh rate variabile a 60/90/120/144/165 Hz, instant touch sampling rate fino a 4.000 Hz, protezione OPPO Crystal Shield Glass
- processore MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) con GPU Mali-G1 Ultra MC12
- 12 GB o 16 GB di RAM LPDDR5X Ultra
- 256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria di archiviazione (UFS 4.1)
- Dual SIM (nano + nano)
- fotocamera frontale da 16 megapixel (apertura f/2.4)
- doppia fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel (apertura f/1.8, OIS) e sensore ultra grandangolare da 8 megapixel
- connettività 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 6.0, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NFC, USB Type-C
- altoparlanti stereo
- sensore ultrasonico per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel display
- batteria a doppia cella da 8.600 mAh con ricarica rapida SuperVOOC a 120 W
- scocca resistente a polvere e acqua (IP66/68/69/69K)
- ColorOS 16 basata su Android 16
- dimensioni: 162,45 × 77,47 × 8,45 mm
- peso: 217 grammi
OnePlus Ace 6 Ultra è già disponibile in Cina con prezzi a partire da 3.799 yuan (pari a circa 480 euro) per la versione 12/256 GB. OnePlus Game Controller è invece disponibile separatamente a 449 yuan (pari a circa 55 euro).
Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da OnePlus per una sua eventuale commercializzazione in Europa.