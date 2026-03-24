Spotify annuncia un’interessante novità in distribuzione a partire da oggi sia su Android sia su iOS. Debutta la funzione SongDNA per gli utenti Premium, pensata per aumentare l’immersività e per esplorare le connessioni creative dietro i brani disponibili sulla piattaforma streaming. Scopriamo insieme di che si tratta nel dettaglio.

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Spotify SongDNA svela autori, collaborazioni e influenze dietro ogni brano

Dopo le novità pensate per l’app per Wear OS, Spotify avvia su Android e iOS il lancio di SongDNA, una funzione integrata nella schermata Stai ascoltando che consente di visualizzare autori, produttori e collaboratori di un brano, scoprire i sample e gli elementi musicali che ne hanno influenzato il suono e conoscere le cover che ha ispirato. In più, questa sezione permette di esplorare nuove connessioni a partire da ciascun artista, creando un percorso interattivo che collega brani, generi ed epoche e che mostra come si sviluppano le canzoni.

Come funziona SongDNA? Basta aprire la schermata Stai ascoltando durante l’ascolto di un brano sull’app Spotify, e scorrere verso il basso fino a trovare SongDNA: qui è possibile visualizzare collaboratori, campionamenti e cover del brano in riproduzione, e seguire i link per esplorare contenuti correlati.

La nuova funzione è esclusiva per gli utenti Premium e promette un modo inedito per artisti e professionisti di raccontare il proprio lavoro, dando visibilità alle collaborazioni e alle influenze dietro ogni brano. Tutte le connessioni mostrate da SongDNA si basano su informazioni condivise direttamente dagli artisti e dai loro team, e i contenuti possono essere gestiti da questi ultimi tramite l’app Spotify for Artists.

“SongDNA è pensato per rendere più trasparente il percorso creativo di una canzone, permettendo ai fan di esplorare con facilità tutte le persone e le influenze che stanno dietro alla musica che amano“, ha spiegato Jacqueline Ankner, Head of Songwriter & Publisher Partnerships di Spotify. “Riunendo collaborazioni, sample e cover in un unico spazio, rendiamo più semplice scoprire nuova musica e capire come i brani si collegano tra loro e prendono vita, valorizzando al tempo stesso il contributo di autori, produttori e detentori dei diritti all’interno dell’intero processo creativo“.

La nuova funzione si va ad affiancare ad altre già esistenti come ad esempio la recente About the song, lanciata il mese scorso per alcune tracce selezionate e pensata per offrire agli ascoltatori una comprensione più profonda della musica.

SongDNA è in fase di distribuzione in versione beta per gli utenti Spotify Premium a livello globale, sia nell’app per Android sia in quella per iOS. Sarà resta disponibile per tutti gli utenti Premium entro il mese di aprile. Dovrebbe trattarsi di una novità lato server, ma nel dubbio potete verificare di disporre della più recente versione dell’app Spotify seguendo il badge qui in basso. Allora: avete già avuto modo di scoprire la nuova funzionalità?