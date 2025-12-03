A pochi giorni dal rilascio del precedente aggiornamento, RingConn è tornata a rilasciare un nuovo aggiornamento per la propria app companion destinata ai dispositivi Android e ai dispositivi iOS.

Con il nuovo aggiornamento, l’azienda nota per la produzione degli smart ring omonimi si è poreoccupata di risolvere alcuni bug presenti nella precedente versione dell’app e, in aggiunta, di rilasciare un nuovo firmware per il proprio anello di seconda generazione.

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Arriva un nuovo aggiornamento per l’app RingConn: focus sulla risoluzione dei bug

Come anticipato in apertura, l’app di RingConn si è recentemente aggiornata e ha raggiunto la versione 3.13.2 a pochi giorni dalla precedente 3.13.0 che aveva introdotto nuove funzionalità come gli Avvisi sanitari e la metrica VO₂ Max.

Il nuovo aggiornamento, come suggerito dal changelog ufficiale, si preoccupa principalmente di risolvere bug e migliorare la stabilità generale ma aggiunge anche la sezione Supporto post-vendita:

Added overseas customer support Improved NPS user review experience Bug fixes and stability improvements

Nuovo firmware per il RingConn Gen 2

Al netto delle novità legate all’app, come spesso avviene, questo nuovo aggiornamento porta con sé un nuovo firmware per RingConn Gen 2 (via Reddit) che passa dalla versione FR02.017 alla nuova versione FR02.018 del firmware (il changelog parla di risoluzione di bug e miglioramento della stabilità).

Per aggiornare il firmware dell’anello è necessario inserire l’anello nella custodia di ricarica e mantenere lo smartphone a massimo un metro di distanza dall’anello. A questo punto, basterà selezionare “Aggiorna ora” e attendere che venga completata la procedura. Il precedente Gen 1 rimane alla versione FR01.050 del firmware.

Come scaricare o aggiornare l’app RingConn Smart Ring

Per scaricare o aggiornare l’app RingConn Smart Ring su uno smartphone Android sarà sufficiente raggiungere la pagina dedicata sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” (qualora dobbiate installarla per la prima volta) o su “Aggiorna” (qualora sia per voi disponibile un aggiornamento).

Per scaricare o aggiornare l’app su un iPhone, sarà invece sufficiente raggiungere la pagina dedicata su App Store (tramite questo link) ed effettuare un tap su “Ottieni” (qualora dobbiate installarla per la prima volta) o su “Aggiorna” (qualora sia per voi disponibile un aggiornamento).