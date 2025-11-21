Le scorse ore sono finalmente partite le offerte della Settimana del Black Friday 2025 di Amazon, con tantissimi sconti sulla tecnologia e sulle altre categorie di prodotti trattate dal sito. Le proposte che stiamo per vedere sono valide dal 20 novembre al 1° dicembre 2025, salvo esaurimento scorte. Questa volta ci concentriamo sugli anelli smart, perfetti per monitorare salute e sport in modo meno “invasivo” di uno smartwatch: scopriamo insieme le offerte del Black Friday Amazon riguardanti gli smart ring.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Le offerte sugli anelli smart del Black Friday 2025 di Amazon

Il Black Friday di Amazon è stato annunciato con qualche giorno in anticipo, ma ha preso il via solo in queste ore: la Settimana del Black Friday è partita il 20 novembre 2025 e si concluderà il 1° dicembre 2025 passando dal vero e proprio venerdì nero (28 novembre) e dal Cyber Monday, giornata tradizionalmente dedicata agli sconti sulla tecnologia.

Le offerte dell’iniziativa Amazon sono tantissime e toccano praticamente ogni categoria a disposizione sul sito, smart ring compresi, e proprio per questo potrebbe essere difficile andare a scovare le proposte più interessanti sugli “scaffali virtuali”. A questo ci pensiamo noi, visto che stiamo per mostrarvi le offerte più intriganti di questa Settimana del Black Friday Amazon riguardanti gli anelli smart. Si tratta di prodotti pensati per il monitoraggio di salute e attività fisica, da affiancare a uno smartwatch per dati più completi oppure da valutare al posto di quest’ultimo, più ingombrante.

Contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, durante il Black Friday non serve per forza essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).

Abbonati ad Amazon Prime

Abbiamo selezionato in particolare cinque modelli (in diverse colorazioni), che spaziano tra varie fasce di prezzo: si parte dai 283 euro richiesti per ULTRAHUMAN Ring AIR fino ad arrivare intorno ai 100 euro per Amazfit Helio Ring. Fate attenzione alle misure: in offerta potrebbero esserci solo alcune taglie, che vi consigliamo di valutare per bene prima di procedere con l’acquisto (in certi casi sono presenti kit appositi).

Questa dunque la nostra selezione di offerte sugli anelli smart del Black Friday 2025 di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche smart ring di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati più in basso, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Settimana del Black Friday Amazon potete seguire il link qui sotto. Per non perdervi le migliori offerte durante questo Black Friday (e nel resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.

BLACK FRIDAY 💰 Tutte le offerte del Black Friday Amazon del momento

Offerte per categoria