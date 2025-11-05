Il team di Google nelle scorse ore ha lanciato una novità che riguarda Google Play: stiamo parlando di un negozio digitale di carte regalo grazie al quale gli utenti potranno inviare gift card ad amici e familiari.

Non si tratta, tuttavia, soltanto di carte regalo Google Play, in quanto il colosso di Mountain View ha aggiunto opzioni di carte regalo per tutti i tipi di marchi, come Disney, Adidas e tanti altri brand.

La nuova opzione di Google Play

La nuova funzionalità è stata comunicata da Google agli utenti attraverso un’email, con la quale li informa che da ora hanno la possibilità di acquistare delle carte regalo.

L’idea del colosso di Mountain View è quella di arricchire l’offerta del suo store digitale, ampliando la tipologia di articoli disponibili: in pratica, chi vorrà inviare una carta regalo a qualcuno, potrà scegliere di farlo direttamente da Google Play invece che direttamente dall’azienda o tramite altri grandi rivenditori.

Per trovare il nuovo negozio di carte regalo è sufficiente aprire lo store sul proprio telefono e cercare “carte regalo” (dovrebbe apparire un banner che conduce al negozio) oppure toccare l’immagine del proprio profilo (in alto a destra) e poi selezionare “Carte regalo” per accedervi.

Per acquistare una carta regalo basta toccare l’azienda preferita e si aprirà una pagina in cui è possibile scegliere l’importo, decidere se inviare via email o telefono e aggiungere un messaggio di auguri.

Al momento questa nuova funzionalità è disponibile soltanto negli Stati Uniti, in Messico e nel Regno Unito ma a breve dovrebbe essere estesa ad altri mercati, magari già in tempo per le festività natalizie.