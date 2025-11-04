Trovare un tablet con un display da 11 pollici a 90 Hz e una batteria capiente sotto i 100 € è un’impresa quasi impossibile nel mercato attuale. Eppure, in occasione del Mega Choice Day di AliExpress, HONOR Pad X8a infrange questa regola, posizionandosi come un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Questo dispositivo, lanciato ad agosto 2024, unisce un design curato a specifiche tecniche bilanciate, ideali per l’intrattenimento e la produttività leggera. Grazie a un coupon speciale e al pagamento con PayPal, il suo prezzo crolla a una cifra mai vista prima, rendendolo un vero e proprio best-buy per chi cerca un tablet affidabile senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa imperdibile promozione.

Honor Pad X8a: display a 90 Hz e batteria infinita

HONOR Pad X8a si distingue principalmente per il suo ampio display da 11 pollici di tipo TFT LCD. Il vero punto di forza è la frequenza di aggiornamento a 90 Hz, una caratteristica rara in questa fascia di prezzo, che garantisce una fluidità superiore durante la navigazione, lo scrolling e la visione di contenuti video. La tecnologia HONOR Fullview Display assicura cornici ridotte e un’esperienza visiva immersiva, ideale per il consumo multimediale.

Sotto la scocca, realizzata con un elegante design in metallo, troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 680. Si tratta di un chip octa-core realizzato con processo produttivo a 6 nm, noto per il suo eccellente equilibrio tra prestazioni e efficienza energetica. Ad affiancarlo ci sono 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, una configurazione solida per gestire senza problemi l’uso quotidiano, la navigazione web, i social media e lo streaming video. Il sistema operativo è aggiornato ad Android 14, garantendo le ultime funzionalità software e patch di sicurezza. Un altro asso nella manica è la batteria da ben 8300 mAh, che promette un’autonomia eccellente, in grado di coprire più giorni di utilizzo moderato. Il comparto audio si affida a un sistema quad-speaker, mentre le fotocamere, sia anteriore che posteriore, sono da 5 MP, più che sufficienti per videochiamate di buona qualità.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Display : 11 pollici TFT LCD, 90 Hz

: 11 pollici TFT LCD, 90 Hz Processore : Qualcomm Snapdragon 680 (6nm)

: Qualcomm Snapdragon 680 (6nm) Memoria : 4 GB RAM + 128 GB storage

: 4 GB RAM + 128 GB storage Batteria : 8300 mAh

: 8300 mAh Sistema Operativo : Android 14

: Android 14 Audio : Quad-speaker

: Quad-speaker Fotocamere : 5 MP (posteriore) + 5 MP (anteriore)

: 5 MP (posteriore) + 5 MP (anteriore) Connettività: Solo Wi-Fi

L’offerta al minimo storico su AliExpress

L’occasione per acquistare HONOR Pad X8a a un prezzo imbattibile arriva direttamente dal Mega Choice Day di AliExpress. Il prezzo di listino di questo tablet è di 169,00 €, ma grazie alla promozione in corso è possibile ottenerlo a una frazione del suo valore.

Per raggiungere il prezzo finale di soli 83,00 €, è necessario seguire due semplici passaggi. Innanzitutto, durante la fase di checkout, bisogna inserire uno dei seguenti codici coupon: CDIT12 oppure TUTTOA12. Successivamente, è fondamentale selezionare PayPal come metodo di pagamento per applicare l’ulteriore sconto. In questo modo, il prezzo scenderà drasticamente, garantendo un risparmio netto di 86 €, pari a uno sconto di oltre il 50% sul prezzo originale. Si tratta di un’offerta a tempo e soggetta a disponibilità limitata, sia per quanto riguarda le scorte del prodotto sia per la validità dei codici sconto. L’offerta riguarda la versione Global del tablet, perfettamente funzionante in Italia.

Acquista HONOR Pad X8a su AliExpress a 83,00 € invece di 169,00 € Inserisci il coupon CDIT12 oppure TUTTOA12 Paga con PayPal

