AliExpress torna a proporre la campagna promozionale Choice Day che, come ogni mese, funge da “benvenuto” per il nuovo mese — e per novembre diventa Mega, un antipasto del Black Friday di fine mese.
Questa promozione, attiva dalla mezzanotte di sabato 1 novembre 2025 e valida fino alle 23:59 di venerdì 7 novembre 2025, prevede sconti fino al 70% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine. I coupon non sono illimitati: conviene essere rapidi e applicarli nel carrello finché disponibili. Inoltre, è possibile combinare i coupon con lo sconto PayPal (ove indicato) e con il cashback Team Up già attivo sul portale.
Samsung Galaxy S25 Ultra, 512GB
AliExpress “Mega Choice Day” + cashback
Da sabato 1 novembre 2025 fino alle 23:59 di venerdì 7 novembre 2025, su AliExpress è live la promo Mega Choice Day – Fino al 70% di sconto con extra coupon esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che consentono di risparmiare tra i 2 e i 70 euro sul totale dell’ordine.
Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale. Trovate la lista completa nel nostro articolo dedicato alla promozione, insieme ai termini e condizioni.
Ulteriore risparmio rispetto a quello indicato potete ottenerlo iscrivendovi prima, gratuitamente, alla nostra squadra Cashback da questa pagina. Per ogni acquisto riceverete così un cashback del 3% a salire (in base a quanto velocemente crescerà la nostra squadra) fino a un massimo di 12%, da spendere sempre su AliExpress entro 30 giorni.
10 smartphone Android a prezzi assurdi
Di seguito vi proponiamo una selezione ragionata di 10 smartphone Android che, grazie alla combinazione di coupon e sconto PayPal (dove indicato) arrivano a prezzi davvero aggressivi. Clicca sui singoli modelli per aprire l’offerta con il link tracciato.
- POCO X7 Pro 5G (256GB) a 163,59€ (anziché 249€)
Come si ottiene: usa il coupon IFPPXRB0 + 10€ di sconto selezionando PayPal come metodo di pagamento. Perfetto per chi vuole fluidità e autonomia a un prezzo iper accessibile.
- realme 14 Pro+ 5G a 194,78€ (anziché 349€)
Come si ottiene: applica TUTTOA20 + 10€ di sconto selezionando PayPal come metodo di pagamento. Un mid-range molto completo, ideale per foto social e ricarica rapida.
- POCO F7 5G a 240,72€ (anziché 399,00€)
Come si ottiene: coupon TUTTOA35 + 10€ di sconto selezionando PayPal come metodo di pagamento. Ottimo per chi cerca potenza, display fluido e buon comparto fotografico a prezzo medio-basso.
- realme GT 7T a 254,01€ (anziché 399,00€)
Come si ottiene: TUTTOA35 + 10€ di sconto selezionando PayPal come metodo di pagamento. Ideale per chi vuole prestazioni di alto livello e autonomia solida senza sforare il budget.
- realme GT 7 5G a 351,44€ (anziché 449€)
Come si ottiene: TUTTOA45 + 10€ di sconto selezionando PayPal come metodo di pagamento. Scelta equilibrata per gaming, streaming e produttività quotidiana.
- vivo X200FE 5G a 414,66€ (anziché 699,00€)
Come si ottiene: TUTTOA55 + 10€ di sconto selezionando PayPal come metodo di pagamento. Per chi cerca un design curato e un’esperienza multimediale premium, con ottimizzazioni foto/video.
- realme GT 7 Pro a 447,30€ (anziché 699,00€)
Come si ottiene: TUTTOA55 + 10€ di sconto selezionando PayPal come metodo di pagamento. Spinta da top di gamma per gaming e multitasking intensi.
- Samsung Galaxy S25 (12/256GB) a 475,80€ (anziché 699€)
Come si ottiene: CDIT55 oppure TUTTOA55 + 10€ di sconto selezionando PayPal come metodo di pagamento. Per chi vuole un’esperienza completa e affidabile in ogni situazione.
- OnePlus 13 5G a 552,53€ (anziché 829€)
Come si ottiene: IFPY5Q9Q oppure TUTTOA55/CDIT55 + 10€ di sconto selezionando PayPal come metodo di pagamento. Indicato per chi desidera un top di gamma 2025 a prezzo contenuto.
- Honor Magic 7 Pro a 610,51€
Come si ottiene: IFPY5Q9Q oppure TUTTOA55/CDIT55 + 10€ di sconto selezionando PayPal come metodo di pagamento. Scelta premium per fotografia, display e materiali.
Bonus extra: un tablet Android in super offerta
- OnePlus Pad 3 a 347,64€ (anziché 599,00€)
Come si ottiene: TUTTOA45 + 10€ di sconto selezionando PayPal come metodo di pagamento. Ottimo per studio, intrattenimento e produttività in mobilità.
Come massimizzare il risparmio (in pratica)
- Attiva il cashback “Team Up & Cashback” per recuperare fino al 12% su acquisti idonei;
- Metti il prodotto a carrello;
- Applica subito i coupon nel carrello (TUTTOA o IFP…) e verifica la soglia minima d’ordine;
- Seleziona PayPal al checkout quando indicato per ottenere l’ulteriore sconto di 10€;
- I coupon funzionano a prenotazione e sono limitati: potrebbero esaurirsi o tornare disponibili nei giorni successivi.
Con AliExpress, inoltre, sono disponibili resi gratuiti con rimborso, spedizioni da magazzini europei per consegne più rapide, pagamento con PayPal (anche in 3 rate senza interessi) e tante iniziative interessanti nell’app. Per maggiori informazioni, visita la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento.
Nota bene: prezzi e disponibilità possono variare rapidamente durante la promo “Mega Choice Day”. I coupon indicati sono in quantità limitata; alcuni potrebbero non essere più utilizzabili al momento dell’acquisto o tornare disponibili in seguito.