AliExpress torna a proporre la campagna promozionale Choice Day che, come ogni mese, funge da “benvenuto” per il nuovo mese — e per novembre diventa Mega, un antipasto del Black Friday di fine mese.

Questa promozione, attiva dalla mezzanotte di sabato 1 novembre 2025 e valida fino alle 23:59 di venerdì 7 novembre 2025, prevede sconti fino al 70% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine. I coupon non sono illimitati: conviene essere rapidi e applicarli nel carrello finché disponibili. Inoltre, è possibile combinare i coupon con lo sconto PayPal (ove indicato) e con il cashback Team Up già attivo sul portale.

AliExpress “Mega Choice Day” + cashback

Da sabato 1 novembre 2025 fino alle 23:59 di venerdì 7 novembre 2025, su AliExpress è live la promo Mega Choice Day – Fino al 70% di sconto con extra coupon esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che consentono di risparmiare tra i 2 e i 70 euro sul totale dell’ordine.

Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale. Trovate la lista completa nel nostro articolo dedicato alla promozione, insieme ai termini e condizioni.

Ulteriore risparmio rispetto a quello indicato potete ottenerlo iscrivendovi prima, gratuitamente, alla nostra squadra Cashback da questa pagina. Per ogni acquisto riceverete così un cashback del 3% a salire (in base a quanto velocemente crescerà la nostra squadra) fino a un massimo di 12%, da spendere sempre su AliExpress entro 30 giorni.

10 smartphone Android a prezzi assurdi

Di seguito vi proponiamo una selezione ragionata di 10 smartphone Android che, grazie alla combinazione di coupon e sconto PayPal (dove indicato) arrivano a prezzi davvero aggressivi. Clicca sui singoli modelli per aprire l’offerta con il link tracciato.

Bonus extra: un tablet Android in super offerta

OnePlus Pad 3 a 347,64€ (anziché 599,00€)

Come si ottiene: TUTTOA45 + 10€ di sconto selezionando PayPal come metodo di pagamento. Ottimo per studio, intrattenimento e produttività in mobilità.

Come massimizzare il risparmio (in pratica)

Attiva il cashback “Team Up & Cashback” per recuperare fino al 12% su acquisti idonei;

per recuperare fino al 12% su acquisti idonei; Metti il prodotto a carrello;

Applica subito i coupon nel carrello (TUTTOA o IFP…) e verifica la soglia minima d’ordine;

nel carrello (TUTTOA o IFP…) e verifica la soglia minima d’ordine; Seleziona PayPal al checkout quando indicato per ottenere l’ulteriore sconto di 10€;

al checkout quando indicato per ottenere l’ulteriore I coupon funzionano a prenotazione e sono limitati: potrebbero esaurirsi o tornare disponibili nei giorni successivi.

Con AliExpress, inoltre, sono disponibili resi gratuiti con rimborso, spedizioni da magazzini europei per consegne più rapide, pagamento con PayPal (anche in 3 rate senza interessi) e tante iniziative interessanti nell’app. Per maggiori informazioni, visita la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento.

Nota bene: prezzi e disponibilità possono variare rapidamente durante la promo “Mega Choice Day”. I coupon indicati sono in quantità limitata; alcuni potrebbero non essere più utilizzabili al momento dell’acquisto o tornare disponibili in seguito.