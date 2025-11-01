Amazon apre il mese di novembre con una promozione dedicata agli amanti della lettura: da oggi, 1° novembre, fino al 14 di questo mese, è possibile attivare 3 mesi di Kindle Unlimited a meno del prezzo di un caffè, ottenendo l’accesso a migliaia e migliaia di ebook. Vediamo come approfittarne.

3 mesi di Kindle Unlimited praticamente in regalo: ecco come

L’abbonamento Amazon Kindle Unlimited è pensato per i possessori di un lettore di ebook (ma non solo) e dà l’accesso, al costo di 9,99 euro al mese, a più di 1 milione di titoli da leggere dove e quando si vuole attraverso un ebook reader della gamma Kindle o l’apposita app per smartphone e tablet. La lettura può ovviamente avvenire anche offline, dopo aver scaricato il libro. Non solo libri però: inclusa nel servizio anche una selezione di riviste, tra le quali Focus, La Cucina Italiana, Giallo Zafferano, Vogue, Vanity Fair, Chi, Top Gear e tante altre.

Nell’attesa del Black Friday 2025, previsto per la fine del mese, Amazon lancia oggi una promozione: fino al 14 novembre 2025 è possibile ottenere 3 mesi di Kindle Unlimited al costo di 0,99 euro (invece di 29,97 euro). L’offerta è anche questa volta disponibile solo per i nuovi clienti, ma chi non attiva il servizio da un po’ potrebbe comunque far parte dei fortunati. Potrebbe essere l’occasione giusta per poter trascorrere il periodo natalizio all’insegna del relax e della lettura.

Al termine del terzo mese, l’abbonamento Kindle Unlimited si rinnoverà al costo standard di 9,99 euro mensili, ma può eventualmente essere disdetto in qualunque momento prima della scadenza. Per attivare 3 mesi di Kindle Unlimited al costo di 0,99 euro basta seguire il link qui in basso, a patto di non aver già usufruito di recente di simili promozioni.