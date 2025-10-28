HONOR si prepara a espandere la neo-arrivata gamma Magic 8 con un modello di fascia altissima pensato per competere direttamente con gli smartphone più avanzati della concorrenza. Ebbene, dopo il debutto in Cina di Magic 8 e Magic 8 Pro, le indiscrezioni puntano ora sull’arrivo del Magic 8 Ultra, un dispositivo che mira a sfidare rivali del calibro di Xiaomi 17 Ultra, OPPO Find X9 Ultra e Vivo X300 Ultra.

Le nuove informazioni rivelano gran parte delle specifiche chiave del modello che si andrà proprio ad allineare con gli smartphone di fascia super premium del panorama Android lanciando la sfida nella categoria. Ecco tutti i dettagli del presunto nuovo HONOR.

HONOR Magic 8 Ultra sfiderà a viso aperto i giganti della categoria

Secondo le prime indiscrezioni, diffuse dal solito affidabile Digital Chat Station tramite un post sul social cinese Weibo, HONOR Magic 8 Ultra sarà alimentato dal chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, punta di diamante di Qualcomm e già a bordo di flagship del calibro di Xiaomi 17 Pro (e sul prossimo 17 Ultra, in arrivo a inizio 2026).

Per quanto concerne il presunto HONOR Magic 8 Ultra, il display sarà uno dei principali punti di forza del dispositivo: dovrebbe trattarsi di un pannello LTPO OLED da 6,7 pollici con bordi curvi su tutti e quattro i lati; inoltre, lo schermo dovrebbe offrire una risoluzione di 1,5 K e frequenza di aggiornamento variabile, adattandosi automaticamente ai contenuti visualizzati.

A bordo troveremo anche un sensore di impronte digitali a ultrasuoni integrato sotto il display e il supporto per il riconoscimento facciale 3D per compiere un passo verso la sicurezza biometrica di nuova generazione.

Sul fronte fotografico, il Magic 8 Ultra promette un comparto di alto livello a partire dalla fotocamera principale che utilizzerà un sensore OmniVision OV50R da 50 megapixel, caratterizzato da una gamma dinamica molto ampia. Secondo fonti precedenti, questo nuovo sensore dovrebbe entrare in produzione di massa nel primo trimestre del 2026, segno che HONOR potrebbe volerlo introdurre in anteprima sul proprio top di gamma.

Accanto al sensore principale, il telefono integrerà una fotocamera periscopica dotata di un sensore di grandi dimensioni, che secondo il leaker potrebbe raggiungere i 200 megapixel e offrire uno zoom ottico variabile tra 4,3x e 7x. Se confermato, sarebbe il sistema zoom più flessibile e potente visto finora su uno smartphone del brand.

Un altro aspetto che potrebbe distinguere il Magic 8 Ultra è la batteria di grande capacità, stimata intorno ai 7.000 mAh. Si tratta di un valore superiore alla media del segmento premium, pensato per garantire un’autonomia estesa anche con un utilizzo intensivo. Anche se la nuova fuga di notizie non menziona la velocità di ricarica, è probabile che HONOR voglia mantenere gli standard già visti sul Magic 8 Pro, ovvero ricarica cablata da 120 W e ricarica wireless da 50 W.

Il dispositivo arriverà con MagicOS 10 basato su Android 16, portando con sé un ecosistema software sempre più integrato con l’intelligenza artificiale di HONOR.

Quando arriva il Magic 8 Ultra

Le prime previsioni indicano un debutto nella prima metà del 2026, periodo in cui HONOR dovrebbe presentare ufficialmente anche il Magic 8 Mini, versione compatta del flagship equipaggiata con il processore Dimensity 9500. Prima di allora, il brand continuerà senza sosta a espandere la propria lineup con il lancio della serie HONOR 500, previsto per novembre in Cina, e con l’arrivo della gamma GT 2 a dicembre.

Il Magic 8 Ultra, di fatto, rappresenterà la punta di diamante della strategia di HONOR per il nuovo anno, con un equilibrio tra design raffinato, autonomia elevata e capacità fotografiche di livello professionale; l’azienda cinese sembra intenzionata a competere testa a testa con i migliori flagship Android sul mercato.

In copertina c’è HONOR Magic 8 Pro