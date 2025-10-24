Nel corso delle ultime ore, un listino avrebbe svelato alcune delle presunte specifiche tecniche di HONOR Magic 8 Lite (il modello entry-level che si dovrebbe affiancare a HONOR Magic 8 e Magic 8 Pro), andando a comprendere il chip e la batteria al suo interno: scopriamone insieme tutti i dettagli.

HONOR Magic 8 Lite: chip Snapdragon e batteria da record

Stando a quanto riportato dal listino sopracitato, HONOR Magic 8 Lite dovrebbe presentare un display AMOLED piatto da 6,79 pollici di diagonale, con risoluzione 1,5 K. Secondo il listino di Google Play Console, poi, il nuovo modello sarà alimentato dal chip Snapdragon SM6650 (o in alternativa Snapdragon 6 Gen 4) abbinato ad una batteria da 7500 mAh di capacità. Lo stesso listino fa poi menzione del supporto alla connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e la porta USB Type-C, oltre che un sensore per le impronte digitali, utile per lo sblocco rapido del dispositivo.

Passiamo poi al comparto fotocamere, dove troveremo un sensore principale da 108 megapixel e un sensore ultrawide da 5 megapixel, abbinati ad un sensore frontale da 16 megapixel. Il nuovo modello firmato HONOR dovrebbe essere disponibile esclusivamente nella colorazione Midnight Black (forse abbinata ad un’altra variante cromatica tendente al tortora), con un peso di 189 grammi e 161,9 millimetri di altezza per 76,1 millimetri di larghezza, oltre che 7,76 millimetri di spessore. Presente infine al suo interno l’interfaccia proprietaria MagicOS 9, basata sul sistema operativo Android 15. Sarà possibile scegliere verosimilmente tra 8 e 12 GB di RAM, abbinati rispettivamente a 256 e 512 GB di memoria interna.

Come al solito vi invitiamo a prendere con le dovute pinze tali informazioni, trattandosi al momento di pure e semplici indiscrezioni che dovranno trovare una conferma (o eventuale smentita) da parte della compagnia produttrice cinese. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti da HONOR, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.