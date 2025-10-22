OnePlus 15 è uno degli smartphone più attesi tra quelli che saranno lanciati entro la fine del 2025 e nelle ultime settimane si sono fatte via via più insistenti le anticipazioni relative a quelle che saranno le sue caratteristiche principali.

Nelle scorse ore il produttore ha voluto fornire un’altra chicca relativa alla dotazione tecnica del nuovo modello di punta dell’azienda, così da alzare il livello di attesa in vista dell’evento di presentazione ufficiale in Cina, in programma per la prossima settimana.

Le ultime novità su OnePlus 15

Sul social cinese Weibo il team di OnePlus ha reso noto che OnePlus 15 potrà contare su un nuovo sistema di raffreddamento Glacier, realizzato in acciaio ultrasottile e smontabile a mano e che, a quanto pare, è in grado di dissipare il calore due volte più velocemente.

Il produttore ha anche incluso una nuova architettura di condizionamento dell’aria del chip “Glacier”, ossia un sistema progettato su misura in grado di abbassare la temperatura interna del processore.

Inoltre, OnePlus 15 presenta anche uno strato in aerogel “Glacier”, che utilizza un materiale isolante di livello spaziale per mantenere le dita fresche durante il gioco.

Infine, OnePlus sta pure introducendo una nuova funzionalità pensata espressamente per gli appassionati di videogame: stiamo parlando del “Gaming Hand Cooling Model“, una soluzione che prevede dieci zone di calore specifiche sul dispositivo e ha l’obiettivo di mantenere le dita fresche durante le lunghe sessioni di gaming.

Il nuovo smartphone di punta di OnePlus potrà contare sul processore del momento, ossia Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 e su una dotazione tecnica da primo della classe.

Il prossimo mese dovrebbe essere lanciato anche a livello internazionale e sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.