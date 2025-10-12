Mancano ormai pochissimi giorni alla presentazione ufficiale per il mercato cinese di OnePlus 15, prevista per il prossimo 27 ottobre. Nel frattempo, il presidente della compagnia cinese Li Jie Louis ha condiviso alcune importanti informazioni sulle specifiche tecniche (di tutto rispetto) del display di OnePlus 15: scopriamone insieme tutti i dettagli.

OnePlus 15: display BOE 3, 165 Hz e tanto altro

Stando alle dichiarazioni del presidente, OnePlus ha collaborato attivamente con BOE allo sviluppo della terza generazione del display Oriental Screen, che segnerebbe l’inizio di una nuova generazione per i pannelli con frequenza d’aggiornamento pari a 165 Hz.

Quanto al resto delle sue specifiche tecniche, si tratterebbe un display OLED da 6,78 pollici di diagonale, con risoluzione 1,5 K. Il presidente stesso promette significativi miglioramenti su diversi parametri del display, che includono la salute visita per l’occhio (grazie alla certificazione TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0) una visualizzazione ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione, maggiore fluidità nelle animazioni e una generale qualità strutturale dello stesso.

Fin dal lancio di OnePlus 7 Pro, avvenuto nell’ormai lontano 2019, la compagnia cinese ha in un certo senso “dettato legge” quando si trattava di frequenza d’aggiornamento, introducendo per la prima volta i 90 e i 120 Hz su uno smartphone, e successivamente la serie Oriental Display.

Con la terza generazione di display BOE, quindi, la compagnia intende alzare ancora una volta l’asticella, con la volontà di settore nuovi standard per i prossimi modelli di smartphone top di gamma. Vi ricordiamo che la presentazione della terza generazione di display BOE è prevista per il prossimo 14 ottobre: non ci rimane quindi che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da BOE e OnePlus, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane, in vista del debutto del dispositivo.